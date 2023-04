WNCAA | Hailey Van Lith renforce LSU !

Après l’élimination de Louisville aux portes du Final Four à la « March Madness » le mois dernier, Hailey Van Lith avait annoncé peu de temps après que c’était la fin de son histoire avec les Cardinals. Elle était donc entrée sur le portail des transferts, en quête d’une nouvelle destination.

La joueuse n’ai pas mis longtemps à choisir, puisqu’elle a annoncé ce jeudi qu’elle rejoignait LSU, le champion en titre ! Emmenées par leur coach expérimentée Kim Mulkey et leur intérieure star Angel Reese, les Tigers vont ainsi ajouter dans leurs rangs la saison prochaine l’une des toutes meilleures meneuses du circuit NCAA.

Cette saison, Hailey Van Lith a tourné à 19.7 points, 4.5 rebonds, 3.2 passes décisives et 1.5 interception par match. Durant le tournoi NCAA, elle avait inscrit 20 points minimum dans chacune des rencontres.

Après trois ans passés à Louisville, Hailey Van Lith va donc disputer sa saison « senior » à LSU. Elle entre dans sa quatrième et dernière année universitaire, mais grâce à la dérogation accordée par la NCAA due à la pandémie de Covid-19, elle pourrait disputer une cinquième saison, si elle le souhaite.

LSU grand favori pour le « back-to-back »

L’été dernier, LSU avait complètement chamboulé son effectif en recrutant 9 nouvelles joueuses dont Angel Reese, élue meilleure joueuse du Final Four de la March Madness. Une stratégie qui a porté ses fruits puisque le programme a remporté le titre NCAA dans la foulée.

Cette saison, Angel Reese a été complètement monstrueuse avec des moyennes de 23 points, 15.4 rebonds et 1.6 contre ! Avec l’ajout d’Hailey Van Lith à la mène, les Tigers sont les grandes favorites à leur propre succession et elles tenteront de devenir le premier programme à conserver son titre depuis UConn, qui avait été champion quatre fois de suite entre 2013 et 2016.