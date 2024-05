Un virage important à venir pour Patrick Williams

Saison étrange pour Patrick Williams. Mis en ballotage en présaison avec Javonte Green pour la dernière place dans le cinq de Chicago, l’ailier a finalement eu la confiance de son coach, qu’il a gardée quasiment jusqu’à la fin.

Pour la première fois, le joueur a joué 82 matches (avec 65 titularisations), ce qui est une bonne nouvelle après son année 2021/22 tronquée par les blessures (17 rencontres disputées). De plus, il a inscrit 10.2 points de moyenne, ce qui est, là aussi, un record en carrière. C’est donc sa meilleure saison, mais un sentiment de frustration demeure.

« Oh que non », répond-il à The Athletic quand on lui demande s’il a montré son potentiel cette saison. « C’est ma troisième année, la première complète, j’ai beaucoup appris, c’est sûr. Je dois garder ça et revenir meilleur la saison prochaine. C’est l’objectif : toujours revenir plus fort. Je veux rester longtemps dans cette ligue donc je dois m’améliorer. »

Les Bulls vont-ils à nouveau sacrifier un joueur qui n’explose pas ?

Ce n’est pas la première fois que les Bulls se retrouvent avec un joueur à fort potentiel qui n’arrive pas à déployer pleinement ses ailes. Il y eut Lauri Markkanen évidemment, qui vient d’être sacré meilleure progression de l’année avec le Jazz, ou dans un moindre mesure Wendell Carter Jr, auteur de solides saisons à Orlando désormais.

Comment la franchise va-t-elle aborder le dossier Williams, qui sera libre à l’issue de la saison 2023/2024 ? Elle peut le prolonger avant le début de la saison prochaine ou bien le transférer cet été par exemple. Sauf que si miser gros sur lui dès maintenant semble compliqué, s’en séparer sans aller au bout de son contrat pourrait être prématuré.

C’est sans doute le joueur, avec ses performances futures, qui apportera les réponses aux dirigeants. « Je dois faire plus », annonce-t-il. « Je veux être plus régulier, je veux montrer ce dont je suis capable. Tous les joueurs veulent faire des actions décisives. Je pense avoir les qualités pour ça. Les opportunités étaient là, je n’ai pas réussi à les saisir. Parfois oui, parfois non. »

Le papillon de DeMar DeRozan

Le principal défaut de Patrick Williams depuis son arrivée en NBA, c’est son manque d’agressivité, de mordant. Il est trop souvent absent au rebond et passif en attaque, à (trop) attendre dans son coin. Comme il n’est pas maladroit à 3-points et possède de grosses qualités athlétiques, il a toutes les armes pour briller et soulager Zach LaVine et DeMar DeRozan. Encore faut-il les utiliser…

« Je ne pourrais jamais dire que tout a été parfait pour moi. Je me sens plus à l’aise, plus agressif sans être pour autant le joueur que je veux être. Il faut travailler pour être celui qu’on désire être dans cette ligue. C’est évident que, à 21 ans, on n’est pas le joueur qu’on sera à 31. Je n’ai pas perdu de temps cette saison et quand je dis que je n’ai pas toujours été à la hauteur, je ne dis pas que j’ai fait une mauvaise saison, mais simplement qu’il y a encore du boulot. »

Malgré ses trois saisons dans les jambes, l’ancien de Florida State n’a effectivement que 21 ans. C’est pourquoi DeMar DeRozan croit toujours en lui.

« Il s’est senti à l’aise à mesure que la saison avançait. C’est un talent brut et il ne le sait pas », estime l’arrière/ailier. « Il n’a pas hésité ni reculé face à certains défis, il a montré son caractère. Le plus important, c’est sa mentalité, son approche. Il doit essayer de comprendre comment il peut exploser. Je trouve qu’il n’est encore qu’une chenille qui doit devenir un magnifique papillon. Dès qu’il aura compris ça, il franchira un cap. »

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.7 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.7 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 Total 213 28 46.9 41.0 78.0 1.0 3.2 4.2 1.3 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.