Les Cavaliers veulent revenir au petit trot

Donovan Mitchell a déjà donné le mode d’emploi avant le match décisif qui se présente pour lui et les Cavaliers. « Ce n’est pas terminé, on est au Game 5. Des équipes sont déjà revenues d’un déficit de 3-1, c’est déjà arrivé ici. Mais pour nous, on est au Game 5. »



Revenir d’un 3-1 n’arrive néanmoins pas tous les jours puisque, dans l’histoire de la NBA, les équipes qui ont mené 3-1 (273 occurrences) ont remporté la série à 260 reprises. Il n’y a donc que 13 exploits (4.8 % des séries…), parmi les lesquels on retrouve notamment les Cavaliers en Finals 2016 ou les Nuggets, deux fois de suite, dans la « bulle » en 2020. Et en face, il y avait Mitchell…

Ou aussi les Rockets en 2015 face aux Clippers. Et sur le banc de Houston se trouvait alors, en tant qu’assistant, un certain J.B. Bickerstaff. Il sait donc de quoi il parle et, comme Mitchell, il prévient qu’il ne faut pas aller trop vite.

Le fameux « prendre les matches les uns après les autres »

« J’avais la chance d’être avec Kevin McHale, qui a tout vu, et il a expliqué aux joueurs qu’il fallait se concentrer sur un match à la fois », raconte le coach des Cavaliers à The Athletic. « On ne doit pas penser aux trois matches. Il ne s’agit que d’un match pour l’instant et on a prouvé qu’on pouvait en gagner un. On doit les prendre les uns après les autres, avec l’idée que le seul travail à faire, c’est de remporter le prochain. C’est le message qu’on a donné aux joueurs : il faut penser à un seul match, celui de mercredi soir. »

Se retrouver dos au mur facilite, en quelque sorte, le travail de préparation de Bickerstaff pour cette rencontre et pour la suite de la série : gagner ou mourir.

« On est dans la meilleure position possible, et on n’a pas un mois ou six semaines pour corriger les choses. Il faut apprendre la leçon et l’appliquer en deux jours, ce qui n’est pas toujours facile. Nos joueurs ont toujours trouvé des solutions cette saison. Ils n’ont jamais abandonné et je ne m’attends pas à ce que ce soit le cas. On va tout donner pour cette cinquième manche, qui sera un sacré match. »

Un Donovan Mitchell revanchard

Transparent dans la 4e manche, l’ancien arrière du Jazz veut avoir la mémoire courte et presque entamer une nouvelle série où les trois défaites précédentes n’existent plus. Plus de passé, mais pas encore de futur, et par conséquent tout est à construire dans le présent avec ce Game 5.

« C’est la définition des playoffs. Que l’on gagne ou que l’on perde, on ne peut pas s’attarder dessus », souligne l’arrière All-Star pour le Plain Dealer. « Ce n’est pas parce qu’on a gagné le Game 2 qu’on peut imaginer que le Game 3 sera le même. On a perdu le Game 4, et le Game 5 sera différent. Il faut aller de l’avant, et ce sera un combat de chiens. On est dans un trou : comment en sortir ? Avec notre caractère et je crois que chacun va faire son travail. On doit se soucier uniquement de ce match et être prêt. »