Le MVP de la nuit | Devin Booker découpe encore les Clippers

Toujours vaillants, les Clippers sont finalement tombés sur une équipe de Phoenix logiquement plus talentueuse puisqu’elle pouvait compter sur ses meilleurs joueurs. La vie est en effet plus facile quand on a un Devin Booker de ce niveau.

L’arrière des Suns a été superbe dans ce Game 5 pour éliminer Los Angeles, et il a donné le ton en premier quart-temps avec 10 points et 3 passes, avant d’exploser en troisième.

Devin Booker égale Damian Lillard et Allen Iverson

Un coup de chaud décisif car, à la pause, les Suns étaient toujours menés. Tout y passe : dunks, shoots à mi-distance et à 3-pts. Résultat : 25 points à 10/11 au shoot ! Il rejoint ainsi Damian Lillard (25 points en 2019) et Allen Iverson (26 en 2001), les seuls autres joueurs depuis 25 ans à avoir inscrit au moins 25 points dans un quart-temps en playoffs.

« C’était spirituel » résume Kevin Durant. « En vieillissant, je ne hurle pas souvent dans les matches, mais quand il a mis ce 3-points en tête de raquette, j’ai ressenti cette énergie et je sais que tout le monde l’a ressenti dans le public. On s’est nourri de son agressivité ! »

Devin Booker termine cette rencontre avec une feuille de statistiques XXL : 47 points à 19/27 au shoot, 4/7 à 3-pts, 10 passes et 8 rebonds. C’est son meilleur match d’une série qu’il a largement dominée avec 37.2 points de moyenne à 60 % de réussite au tir et 46 % à 3-pts.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 Total 530 34 46.1 35.6 86.8 0.6 3.4 4.0 4.8 3.0 0.9 3.1 0.3 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.