Après une dernière minute de folie, Nikola Jokic envoie les Wolves en vacances

A l’image des Celtics, les Nuggets ont joué « petit bras » dans cette sixième manche au point de prendre 15 points de retard dès le premier quart-temps ! Mais devant son public, Nikola Jokic a sorti le très grand jeu face à des Wolves très diminués, et il a prouvé que lui aussi pouvait être « clutch ». Auteur d’un énorme « triple double », le Serbe fait la différence à une minute de la fin. Il loupe d’abord son tir dans l’axe, mais il prend son rebond. Il loupe encore son tir derrière, mais il reprend le rebond pour enfin marquer (106-104). Derrière, c’est encore lui qui prend le rebond défensif après un raté d’Anthony Edwards.

Anthony Edwards manque le tir de l’égalisation

Sur la contre-attaque, il arrive en « trailer », et les Wolves l’oublient. Jamal Murray, et il marque avec la faute (109-104). Il reste moins de 30 secondes à jouer. Les Wolves répondent par un tir à 3-points de Mike Conley (109-107), et c’est Bruce Brown qui fait souffler la salle avec deux lancers-francs (111-107). Mais Anthony Edwards y croit encore, et il s’en va marquer rapidement (111-109). Il reste trois secondes à jouer. Faute ensuite sur Jokic qui ne met qu’un lancer sur deux.

Il reste deux secondes, Denver mène de trois points (112-109). Le dernier tir est pour Anthony Edwards. Son tir est compliqué, il est dans l’axe mais il tape l’arrière du cercle ! C’est terminé, les Nuggets sont en demi-finale de conférence et les Wolves en vacances !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le rebond offensif. Le « money time » est un peu le symbole de cette série avec des Nuggets plus agressifs au rebond offensif pour se donner des secondes chances. A lui tout seul, Jokic prend 9 rebonds offensifs, c’est plus que tous les Wolves réunis ! La 6e faute de Rudy Gobert pèse lourd.

L’avantage du terrain. Meilleure équipe de l’Ouest à domicile, les Nuggets n’ont perdu que sept matches dans leur salle cette année. En playoffs, c’est un avantage précieux, et on a vu cette nuit comment le public pouvait peser sur une fin de match. A confirmer dès samedi face aux Suns.

Match ultra serré. A partir du 2e quart-temps, et le comeback des Nuggets, il n’y a jamais eu plus de deux possessions d’écart entre les deux équipes !

TOPS/FLOPS

✅Nikola Jokic. Un « triple-double » de patron (28/17/12 !) avec une domination au rebond offensif, mais aussi une agressivité vers le cercle.

✅Jamal Murray. Il tient la baraque en 1ère mi-temps, et cette fois, les Wolves n’ont pas trouvé la solution pour le marquer.

✅⛔Michael Porter Jr. Il se réveille au meilleur moment, dans le dernier quart-temps, avec de l’adresse retrouvée. Il a beaucoup aidé au rebond.

✅⛔Anthony Edwards. Une superbe copie et encore beaucoup de cran dans ses prises de decision. Malheureusement, il se troue à 3-points : 0 sur 6, dont le tir pour tenter d’arracher la prolongation.

✅⛔La paire Gobert-Towns. Ils ont pesé sur le début de match, et même si leurs automatismes ne sont pas encore là, ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire la différence. Malheureusement, ils se font manger dans la dernière ligne droite par Jokic.

LA SUITE

Samedi, les Nuggets vont entamer leur série face aux Suns avec l’avantage du terrain

