Paul George reste optimiste pour l’avenir des Clippers

Alors que les Clippers s’apprêtaient à jouer le Game 5 pour leur survie sur le parquet des Suns, Paul George s’est adressé pour la première fois aux médias depuis son retrait des parquets suite à son entorse du genou droit, le 21 mars dernier.

Aperçu à l’entraînement dans l’espoir de revenir en jeu avant la fin de la saison, l’ailier a tiré le bilan d’un exercice 2022-2023 qui a mal tourné, et c’est la faute, encore une fois, aux blessures, pour lui et Kawhi Leonard en cours de série.

George et Leonard n’ont joué que 38 matches ensemble

« C’est super frustrant. De s’investir tellement dans la saison, dans ce groupe, cette franchise, à faire en sorte que cette équipe puisse être compétitive. Et encore, année après année, d’être zappé à cause des blessures, c’est frustrant », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas pour ça que que je suis venu ici, et je sais que pour Kawhi aussi. On avait évidemment de grands projets de victoires, et de faire quelque chose de spécial pour la Clipper Nation, mais je crois vraiment que rien n’arrive par hasard (…). Je reste très optimiste dans le fait que notre heure viendra ».

Cette saison, le tandem George-Leonard n’a pu être aligné qu’à 38 reprises à cause des blessures, pour un bilan de 24 victoires pour 14 défaites. De quoi conforter Paul George dans le fait que les Clippers restent malgré tout sur la bonne voie.

« On a juste eu un très court passage ensemble cette saison. Mais on a vu de quoi on était capable lorsque tout le monde est à son meilleur niveau et et on bonne santé. Nous n’avons pas vraiment eu le temps de tout mettre en place, mais je crois que c’est suffisant pour aller de l’avant et être très optimiste vis-à-vis de ce qu’on peut faire dans les années à venir ».

Les Clippers ont trouvé leur « Big Three »

De plus, la bonne note de cette fin de saison restera la remontée en puissance de Russell Westbrook. Free agent non protégé cet été, le meneur All-Star pourra compter sur le soutien de Paul George, qui espère le revoir chez les Clippers la saison prochaine.

« Il est redevenu le Russ qu’il était. On savait tous qu’il était encore capable de le faire. Il y aura certainement des décisions à prendre durant l’intersaison. Je me suis porté garant de sa présence ici. Je le serai également pour qu’il revienne », a-t-il souligné. « Il apporte beaucoup à son équipe et c’est incroyable de le regarder. Russ est plus âgé que moi mais il met son physique en jeu. Il donne littéralement tout ce qu’il a pour notre franchise pendant ces playoffs. Je pense qu’il est le leader dont on avait besoin au poste de meneur pour l’avenir, et j’aimerais beaucoup qu’il revienne ».

Un tel trio au meilleur de sa forme équipé de sacrés lieutenants comme cette saison, et les Clippers auraient en effet de quoi rester compétitifs.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.