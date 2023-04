Kyle Anderson bientôt naturalisé chinois ?

Alors qu’on ne sait toujours pas si Joel Embiid portera le maillot de l’Equipe de France ou des Etats-Unis, ou si Austin Reaves sera le coéquipier de Dennis Schroder sous le maillot allemand, on apprend que Kyle Anderson envisage de jouer avec la Chine à la prochaine Coupe du monde ! C’est ce que rapporte le South China Morning Post, qui s’appuie sur des sources proches de la fédération chinoise. Selon ce quotidien, l’ailier des Wolves devrait être naturalisé chinois à temps pour la Coupe du monde qui se déroule en Asie.

Forfait pour le Game 5 de ce soir face aux Nuggets, Anderson a entamé le processus de naturalisation l’année dernière, et il répondrait à l’un des critères exigés par la fédération puisque sa grand-mère maternelle est née en Jamaïque d’un père chinois et d’une mère jamaïcaine. Son arrière-grand-père s’est installé aux États-Unis avec sa famille, et Anderson est né à New York en 1993.

Il s’appelle Li Kaier en Chine

Il y a cinq ans, en compagnie de sa mère, Anderson s’était rendu en Chine, et il avait découvert que son ancêtre était originaire du Xinmu New Village à Longgang, dans la province de Shenzhen. Lors de ce séjour, Anderson s’est vu attribuer un nom chinois – Li Kaier – par son cousin Li Tianping, alors âgé de 70 ans, qui l’a inscrit dans le livret d’arbre généalogique.

Comme les autres qualifiés, la Chine connaîtra ses adversaires ce 29 avril avec le tirage au sort prévu aux Philippines.