Et maintenant les Wolves perdent Kyle Anderson…

La tâche se complique pour les Wolves qui seront privés de Kyle Anderson lors de leur Game 5 décisif ce mardi soir à Denver. La victoire en prolongation dans le Game 4 (114-108) a en effet laissé des traces du côté de Minnesota.

L’ailier à tout faire de Minnesota s’est blessé à l’œil gauche après avoir percuté son coéquipier Anthony Edwards durant le troisième quart-temps. Il avait alors quitté la rencontre et n’était pas revenu en jeu. La blessure doit être sévère puisqu’il est forfait, et le porte d’un masque de protection ne suffira pas.

C’est évidemment un coup dur pour les troupes de Chris Finch, également privées de Jaden McDaniels et Naz Reid, tant Kyle Anderson est un rouage important du dispositif de Minnesota. Menés 3-1 dans la série, les Wolves s’apprêtent à disputer un nouveau match « Win or go home », à l’extérieur cette fois.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SAN 33 11 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SAN 78 16 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SAN 72 14 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SAN 74 27 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 30 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.4 0.9 8.1 2019-20 MEM 67 20 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.3 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 22 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 Total 574 22 48.1 34.5 71.5 0.8 3.7 4.5 2.6 1.6 1.0 1.0 0.6 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.