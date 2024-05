Kevin Durant : « Il n’y a jamais eu de problème ou d’embrouille avec Russell Westbrook »

On les croyait fâchés et pourtant, il n’en est rien. Le temps a apaisé la colère et la frustration d’une séparation en 2016, et aujourd’hui Kevin Durant et Russell Westbrook se saluent chaleureusement dans les couloirs des salles, et l’ailier des Suns est le premier à le défendre. La dernière fois, c’était pas plus tard qu’il y a deux jours après que Westbrook a compilé 37 points, 6 rebonds et 4 passes dans le Game 4 pour faire trembler les Suns.

« Les gens vont toujours vous critiquer quand vous réussissez et que vous faites votre truc pendant si longtemps » expliquait Kevin Durant. « Mais Russ a été résilient toute sa vie. Il vient bosser, il ne dit pas grand-chose. Il joue juste au basket. Quand il prendra sa retraite, les gens pourront vraiment dire la vérité sur son jeu. Actuellement, le truc marrant est de faire des blagues sur Russ. Mais la façon dont il joue depuis qu’il a rejoint les Clippers, ça montre à tout le monde qui il est vraiment. »

C’est la première fois que les deux s’affrontent en playoffs, et on les a vus se chambrer sur le terrain, sur des lancers-francs. Rien de méchant. Du « trash talking », et d’ailleurs Durant assure qu’il n’y a jamais eu d’embrouille entre eux.

L’épisode du « cupcake »

« Je ne pense pas que nous ayons déjà été en froid », assure Durant à The Ringer. « Je ne pense pas non plus qu’il cherchait à me faire de l’ombre. Je n’ai jamais vraiment pensé que tout ce que Russ faisait était dirigé contre moi ». Le journaliste lui rappelle alors le coup du « cupcake », utilisé par Westbrook en 2016 pour commenter le départ de son ancien coéquipier.

« Oui, même ça… Je ne crois pas que c’était dirigé contre moi, et je vais en rester là. Je ne crois pas qu’on ait déjà eu un problème ou même une embrouille. Car une embrouille, c’est profond, et je n’ai jamais le sentiment qu’il avait été blessé. Je pense juste qu’il a eu l’opportunité d’avoir un contrat au maximum, d’être MVP et d’avoir sa propre équipe. J’ai trouvé qu’il avait très bien géré ça, et il semblait heureux de l’avoir fait. »

Des propos qui se rapprochent de ceux tenus par Westbrook avant le début de la série : « Je crois que les gens pensent que c’est toujours la guerre entre nous ou quelque chose du genre. Mais il n’y a pas de guerre, en aucun cas. Je crois que c’est plus une histoire pour les médias, pour faire parler les gens. Je n’ai que du respect pour lui, ce qu’il a fait de sa carrière, sa capacité à rebondir après une grosse blessure. Il n’y a vraiment pas de problème entre nous, même s’il sait que je vais me battre, et que je sais qu’il va se battre lui aussi. C’est tout ».

Durant assure même qu’il peut appeler Westbrook à n’importe quel moment. « Si j’ai besoin de quelque chose de Russ, et que je dois le contacter, je suis sûr qu’il me répondra par texto… Entre nous, il n’y a que de franches accolades. »

Ce soir, cette accolade pourrait être plus franche que d’habitude si les Suns venaient à éliminer les Clippers.