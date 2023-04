D’Angelo Russell a changé le match avec son coup de chaud

Alors que les Lakers étaient menés de 7 points à cinq minutes de la fin, D’Angelo Russell, pourtant discret jusque-là, est sorti de sa boîte au meilleur moment. Le meneur a alors inscrit deux paniers à 3-points consécutifs pour ramener les siens à une longueur des Grizzlies (97-96). En sortie de temps-mort, il ajoutera même un troisième tir lointain consécutif, permettant à Los Angeles de récupérer le momentum et de complètement se relancer dans la fin de match.

« Sans D-Lo dans le quatrième quart-temps… » soupire LeBron James. « Alors que le jeu se resserrait et que nous n’arrivions plus à obtenir de bons tirs, il a réussi deux tirs à 3-points et nous a permis de nous mettre en position d’aller en prolongation. C’était énorme. »

Une soirée contrastée

Pourtant la soirée avait très mal commencé pour D’Angelo Russell, avec un impact proche du néant en première mi-temps, avec seulement deux points inscrits. Au retour des vestiaires, il a marqué six points rapidement avant de s’éclipser, et de faire apparition de nouveau dans les dernières minutes avec cette séquence complètement folle de neuf points d’affilée. Au final, il termine avec 17 points. Il écopera en fin de 4e quart-temps de sa 6e faute, qui le privera de la prolongation.

Mais à la fin de la soirée, ce sont ces trois paniers à 3-points consécutifs qui resteront gravés dans les têtes, car à ce moment-là, les Lakers étaient à la merci des Grizzlies, avec l’avantage du terrain en jeu.

« Je pense que c’est arrivé comme ça, vous savez, être au bon endroit au bon moment, avoir l’opportunité de faire quelque chose, en profiter, c’est aussi simple que ça » a expliqué vaguement D’Angelo Russell. « Je suis un fan des Lakers, les fans me traitent très bien et m’ont accueilli à bras ouverts depuis mon retour ici, c’est une sensation agréable ».

