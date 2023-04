Retour réussi mais amer pour Giannis Antetokounmpo

Dans un monde, ou un match, sans Jimmy Butler et ses 56 points, Giannis Antetokounmpo aurait récolté les lauriers pour son retour à la compétition. Le Grec a signé son retour dans le Game 4, après deux matches manqués à cause d’une blessure au dos.

Et le double MVP a réalisé un très bon match, presque classique pour lui, avec 26 points à 12/22 au shoot, 13 passes et 10 rebonds. Un triple-double à l’extérieur en playoffs, c’est tout de même une excellente performance.

« C’est énorme », lance Jrue Holiday en évoquant le retour de son coéquipier pour le JS Online. « Il est notre meilleur joueur. On sait qu’il va toujours se battre, faire son maximum pour que l’on gagne. Il met son corps en première ligne. »

Giannis Antetokounmpo : trois « triple-double » en playoffs

La star de Milwaukee a, soit dévoré les espaces pour aller au cercle, soit trouvé ses coéquipiers, notamment Brook Lopez, pour des shoots ouverts à 3-pts. Giannis a certes perdu un peu de son impact en seconde mi-temps avec 9 points, mais les Bucks avaient la main sur la rencontre, avant le coup de chaud de Butler en dernier acte.

Maintenant menés 3-1 et donc dos au mur, les joueurs de Milwaukee peuvent au moins être rassurés sur ce point : Antetokounmpo a mis ses soucis physique derrière lui.

« Globalement, j’ai trouvé Giannis phénoménal », juge Mike Budenholzer. « Il fait treize passes et a trouvé ses coéquipiers en faisant le choix juste. Ses passes ont été fantastiques. Il a été au cercle pour conclure aussi. Je ne vois pas ce qu’il aurait pu faire de plus. On va regarder les images du match et voir ce que chacun peut faire mieux, mais pour Giannis, revenir ainsi et jouer comme ça, c’est très encourageant. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 Total 719 33 53.7 28.7 70.8 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.