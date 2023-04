Le MVP de la nuit | Jimmy Butler dans les étoiles

On parle souvent de « légende » pour un joueur ou une performance. Si l’on regarde l’étymologie de ce mot, il renvoie à l’idée de quelque chose qui « doit être lu ». Sous ce regard, la prestation de Jimmy Butler mérite d’être racontée, donc d’être considérée comme légendaire.

L’ailier de Miami a réalisé un match de folie avec 56 points à 19/28 au shoot dans ce Game 4. Seuls Michael Jordan (63 points en 1986), Elgin Baylor (61 en 1962) et Donovan Mitchell (57 en 2020) ont fait mieux dans l’histoire des playoffs. Jordan, Wilt Chamberlain et Charles Barkley ayant eux aussi déjà inscrit 56 points.

« On mérite de gagner ce match car il a été incroyable », ne peut que constater Bam Adebayo pour ESPN. « Ça aide toujours d’avoir un gars comme ça », ajoute Erik Spoelstra.

La légende de Jimmy

Dans le détail, Butler a commencé fort la rencontre avec 22 points dans le premier quart-temps, à 9/10 au shoot avec parfois des tirs compliqués face à Giannis Antetokounmpo. Ensuite, il a été moins présent et les Bucks ont pris les commandes, avec 14 points d’avance dans le dernier acte.

Mais le Heat va réussir un 13-0 et l’ancien arrière de Chicago va inscrire 21 points dans le dernier quart-temps pour renverser Milwaukee ! Ses deux paniers (cinq points) en trente secondes pour conclure vont faire très mal aux champions 2021 et lui permettre de s’emparer du nouveau record de franchise du Heat en playoffs. Il fait mieux que Dwyane Wade ou LeBron James, et ça vous classe un joueur !

« On sait de quoi on est capable, même si personne en dehors de cette salle, de ce groupe et de cette franchise ne croit en nous », lance-t-il. « Ça me va. On veut continuer de faire ce qu’on croit possible. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 Total 754 33 46.8 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.