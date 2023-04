Pour Tobias Harris, PJ Tucker a changé la mentalité des Sixers

Malgré l’absence de Joël Embiid, victime d’une entorse du genou, les Sixers ont battu les Nets 96-88 lors du Game 4, devenant ainsi la première équipe à se qualifier pour le deuxième tour des playoffs. Il s’agit du premier « sweep » de Philadelphie dans une série au meilleur des sept matchs depuis 1985, c’était contre les Bucks.

Une série remportée assez facilement qui va permettre à Joël Embiid d’avoir un peu plus de temps de récupération pour guérir. Pour Tobias Harris, auteur de 25 points et 12 rebonds lors du match de clôture de cette série, le « sweep » réalisé par les Sixers montre avant tout la ténacité du groupe dans les moments difficiles.

« Je pense que, pour l’ensemble du groupe, nous avons montré tout au long de l’année que nous ne lâchions rien » a déclaré Tobias Harris après la victoire. « Vous regardez nos résultats à l’extérieur, avec des joueurs différents dans l’équipe de temps en temps, et nous avons toujours réussi à trouver un moyen de remporter des victoires. Ce n’est pas toujours facile à certains moments, mais je pense que globalement, nous avons fait du bon travail en ne lâchant rien et en nous battant jusqu’au bout et, pour être honnête, il y aura encore beaucoup d’adversité à venir. Nous sommes une équipe qui se bat pour un titre, et ce genre d’obstacles, il va falloir les surmonter ».

PJ Tucker, indispensable avec 3.5 points de moyenne

La saison dernière, les Sixers avaient eu l’occasion de « sweeper » les Raptors au premier tour, après avoir mené 3-0. Finalement, ils s’étaient inclinés lors des deux matchs suivants avant de conclure la série 4-2. Cette année, ils n’ont pas reproduit la même erreur, et ils ont tué la série dès leur première occasion. Selon Tobias Harris, l’ajout de joueurs vétérans comme PJ Tucker dans l’effectif y est pour beaucoup dans ce changement.

« L’expérience est un facteur déterminant dans ce sport » poursuit Tobias Harris. « Avoir des gars qui sont passés par là, avoir des gars comme PJ Tucker qui a gagné un titre … On ne voit pas toutes ces choses forcément, mais sur le terrain, par sa manière de faire comprendre qu’on allait gagner, nous avions que nous allions les sweeper … Ce genre de choses montre sa mentalité de « winner » et sa nature ».

Champion NBA avec les Bucks en 2021, PJ Tucker continue d’avoir un rôle précieux, à presque 38 ans, au sein des équipes candidates au titre. La saison dernière, il avait terminé 1er de l’Est avec le Heat avant d’aller jusqu’en finale de conférence. Cette année, l’objectif est de permettre à Philadelphie de goûter à la gloire pour la première fois depuis 1983.

« Cela déteint sur tous les autres membres de l’équipe parce que vous avez un gars comme lui qui connaît son rôle, qui est passé par là et qui sait ce qu’il faut faire » a conclu Tobias Harris à propos de PJ Tucker. « C’est pour cela qu’il faut ajouter ce genre de gars et de bons éléments pour compléter l’équipe. Paul Reed a fait un grand match ce soir en jouant avec beaucoup d’énergie et en ne se laissant pas perturber par les attentes placées en lui car il était titulaire, mais toutes ces petites choses s’additionnent au final pour nous aider à gagner ».

Les Sixers attendent désormais leur adversaire pour la demi-finale de conférence. Ce sera soit les Celtics soit les Hawks.