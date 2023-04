De’Aaron Fox et les Kings en plein apprentissage du haut niveau

Avec 5 minutes et 48 secondes à jouer dans le premier quart-temps, De’Aaron Fox a interpellé Draymond Green après une faute physique sur Keegan Murray. Les deux joueurs ont écopé d’une faute technique. Dans un match où il a de nouveau été diabolique d’efficacité face à la défense des Warriors, terminant avec 38 points à 48% de réussite, c’est le leadership de Fox qui sort encore plus du lot.

Après un Game 3 décevant, Mike Brown avait imploré ses joueurs de jouer avec plus de force. Les Kings ont répondu présent dans le jeu mais aussi dans leur comportement, en commençant par De’Aaron Fox. En invectivant Green, le meneur des Kings a montré à tous ses coéquipiers qu’il était là pour eux et qu’ils n’avaient pas à craindre les Warriors sur leur parquet et dans cette série.

« Fox est venu défendre son coéquipier. Ça je respecte », avouait volontiers Draymond Green. « Je respecte à 100% et j’adore ça. Fox est un super joueur, il continue de progresser à chaque match. »

Dans le jeu, Fox a été agressif dès les premières minutes du match, attaquant Jordan Poole, Stephen Curry et Kevon Looney sur pick-and-roll dès qu’il en avait l’occasion. Il a gardé cet état d’esprit pendant tout la partie pour lancer son équipe la tête la première dans ce qui ressemble à un combat de boxe entre les deux formations.

« Nous ne sommes pas surpris », déclarait Domantas Sabonis au sujet de son meneur après la rencontre. « Je vous l’avais dit avant le début des playoffs. Je savais qu’il allait continuer à faire ce qu’il a fait pendant la saison régulière, et surement même être meilleur que ça. Il est incroyable, il nous tire vers le haut depuis le début de la série. »

« On a eu plusieurs trous d’air qui se paient cash contre une équipe comme les Warriors »

Dans les quatre premiers matchs de playoffs de sa carrière, Fox tourne à 31.5 points, 7 passes, et 6 rebonds de moyenne pour faire jeu égal avec Stephen Curry. Il est en train de devenir une vraie star mais Mike Brown n’est pourtant pas satisfait.

« Fox était incroyable… offensivement », s’arrête-t-il avant de continuer. « Il était meilleur qu’au Game 3 défensivement, mais ce n’est pas suffisant. On a besoin qu’il soit aussi performant en défense. On a besoin qu’il continue comme ça et qu’il en fasse encore plus si on espère sortir les champions en titre. »

Les mots de Mike Brown en disent long sur ses attentes mais aussi sur De’Aaron Fox. Brown est connu pour défier ses joueurs, même les stars. Il a fait la même chose avec Stephen Curry lors de son passage à Golden State, en particulier en défense. En mettant la barre si haute pour Fox, il envoie lui aussi un message au reste de son effectif et depuis le début de la saison le joueur a atteint les objectifs, acceptant le défi, les critiques et l’amour vache de son coach.

Malgré une performance collective solide, les Kings ont perdu le match. Cette défaite est venue de nombreuses erreurs en dernier quart-temps, en particulier en défense, oubliant les « Splash Brothers » deux fois pour deux tirs primés.

« On a eu plusieurs trous d’air qui se paient cash contre une équipe comme les Warriors, en particulier chez eux », concédait Fox. « On a toutefois beaucoup mieux joué qu’au Game 3 et nous nous sommes donnés l’opportunité de gagner. »

Sur la dernière action du match, en faisant la passe à Harrison Barnes ouvert, Fox a aussi démontré toute la confiance qu’il place en ses coéquipiers. « C’est simple, Draymond est venu aider, Harrison était seul, je lui ai fait la passe. C’est un tir ouvert, c’était juste trop long. Ça arrive mais je lui ferais cette passe 10 fois sur 10. »

Les Kings rentrent donc à Sacramento avec deux défaites dans leurs valises et la série à 2-2. Le Game 5 au Golden 1 Center s’annonce bouillant et ils savent qu’ils pourront de nouveau compter sur leur Fox pour montrer la voie et revenir au Chase Center avec une chance de terminer le boulot.

Propos recueillis à San Francisco.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.