Sacramento cherche à corriger le tir

Meilleure attaque de la ligue en saison régulière (120.7 points par match) et carrément attaque la plus efficace de l’histoire (118.6 points sur 100 possessions), les Kings ont pourtant perdu de leur superbe sur le plan offensif dans ces playoffs : 112.3 points par match, pour 108.4 points sur 100 possessions.

Comme ils gèrent mieux le rebond, cela ne les empêche pas pour l’instant de mener 2-1 face aux Warriors, avec un Game 4 à jouer à San Francisco ce soir. Néanmoins, ce coup de moins bien en attaque, qui n’est certes pas surprenant à ce stade de la saison, pourrait s’avérer à terme préjudiciable dans ce premier tour.

Surtout si les shooteurs de Sacramento ne règlent pas la mire au fil de la série. Il faut dire qu’avec seulement 27% de réussite à 3-points (pour 43% d’adresse globale), les hommes de Mike Brown peinent à convertir leurs tentatives contre Golden State et ils seraient bien inspirés de corriger ce problème au plus vite. Voire de retrouver les 37% de réussite à 3-points (pour 49% d’adresse globale) de la saison régulière.

« Les tirs sont différents maintenant par rapport au 45e match de la saison régulière », estime le Coach de l’année 2023, sur cette maladresse. « Le niveau d’intensité a augmenté et vous faites donc plus d’efforts auxquels vous n’êtes pas habitués. Mais nous avons besoin de répéter les choses, car vous dépensez plus d’énergie, physiquement et mentalement. Il faut être concentré et s’en tenir au plan de jeu, car les Warriors sont tellement bons… »

Continuer de dégainer, coûte que coûte

Entre les nombreux ratés de Kevin Huerter et Keegan Murray, respectivement limités à 15% et 13% de réussite longue distance, les Kings ne comptent aucun joueur au-dessus des 33% d’adresse à 3-points, dans leur rotation de base de neuf joueurs.

« C’est le rythme de notre attaque », juge Kevin Huerter, qui tournait à 40% de loin avant les playoffs. « [Les Warriors] ont fait du bon boulot pour nous supprimer beaucoup de mouvement, de rythme, de circulation. Les tirs sont ouverts, mais ce ne sont pas ceux que nous avons l’habitude de prendre dans le rythme de notre attaque. »

L’inexpérience de Sacramento en « postesason » a certainement un lien avec cette réussite en berne, mais la défense des Warriors est également responsable de cette panne offensive. Un joli défi en perspective pour les hommes de Mike Brown, qui ne doivent cependant pas changer leur manière de jouer.

« Il faut passer par là, nous devons trouver un moyen de nous en sortir », conclut l’entraîneur. « Je fais confiance aux gars quand il s’agit de shooter et nous allons continuer de leur dire de dégainer. Ils doivent le faire. »