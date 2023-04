Plongé dans le grand bain, Keegan Murray doit apprendre à nager

Les playoffs sont un environnement complètement différent par rapport à la saison régulière. Après avoir battu le record de 3-points pour un rookie, Keegan Murray est ainsi en train d’en faire l’expérience.

Car le rookie des Kings ne pèse pas depuis le début de la série. Après 2 points à 1/5 au Game 1, puis 2 points à 0/1 au Game 2, il a terminé le Game 3 avec 6 points à 2/7 dont 1/5 de loin. Gêné par les fautes, il est le symbole de la stratégie défensive de Golden State, qui prive les shooteurs de Sacramento de bonnes opportunités de loin.

Sur les deux premiers matchs, les joueurs de Mike Brown avaient compensé en gagnant la « bataille de la possession », grâce aux balles perdues de Golden State et aux rebonds, mais ça n’a pas été le cas lors du Game 3.

« Il y a peu de rookies qui sont titulaires pour des équipes de playoffs et qui y jouent un vrai rôle comme lui, donc c’est super pour lui qu’il traverse ça » tempère Mike Brown sur les difficultés de son joueur. « On veut qu’il soit agressif. On veut qu’il continue à shooter. On a l’impression qu’il a de bonnes positions, ses tirs ne rentrent tout simplement pas mais je crois que ça va finir par arriver et c’est pour ça qu’on l’encourage à continuer. »

L’adresse à 3-points des Kings ciblée

Il faut dire que Keegan Murray n’est pas le seul shooteur des Kings à ne pas trouver la mire depuis le début de la série. Les pourcentages de Kevin Huerter (3/20), Malik Monk (5/15), Harrison Barnes (4/14) ont également lourdement chuté et il n’est donc pas question de charger le rookie, qui découvre l’intensité des playoffs.

« Il faut voir s’il peut obtenir des tirs faciles en transition. C’est nouveau pour lui, et pour beaucoup de nos gars, mais c’est vraiment nouveau pour lui » continue le coach. « Nous l’aimons, nous allons être patients avec lui et nous allons lui laisser une chance de réussir. Il faut qu’il connaisse ces moments compliqués pour apprendre. »

Même discours évidemment chez De’Aaron Fox.

« Je continue à l’encourager, même pendant le match » assure ainsi le meneur. « C’est difficile, surtout pour un rookie qui a beaucoup joué pour nous toute la saison. Ce n’est pas pour rien qu’il a battu le record à 3-points. Nous savons donc qu’il est doué. Nous savons qu’il peut jouer. Évidemment, la dimension physique et tout le reste ont augmenté, l’intensité du jeu a augmenté. Il a eu un peu de mal, mais nous voulons qu’il se mette en route ».

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 Total 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.