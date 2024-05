Monty Williams surveille le temps de jeu de ses stars

Avec trois victoires de suite, les Suns ont renversé les Clippers, en profitant pleinement du forfait de Kawhi Leonard depuis deux rencontres. Le plus dur est fait ou presque avec cette avance de 3-1.

Monty Williams doit tout de même surveiller ses troupes car il s’appuie énormément sur Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul. La preuve : le premier joue 44 minutes de moyenne, soit le plus important temps de jeu des playoffs, le deuxième le suit avec 42 minutes quand le troisième en passe 38 sur les parquets.

N’est-ce pas déjà beaucoup, surtout pour Kevin Durant et Chris Paul, 34 et 37 ans, et face à l’énergie d’un Russell Westbrook qui multiplie les efforts et ne lâche rien ?

« Ça nous préoccupe, et ça va continuer au fur et à mesure que cela s’accumule », assure le coach de Phoenix à ESPN. « Après, avec un calendrier où on joue tous les deux jours, c’est compliqué. Là, on a deux jours complets pour récupérer (le Game 5 est mardi). Mais sinon, on ne peut pas vraiment gérer. »

L’ancien de Brooklyn a par exemple joué 45 minutes samedi soir. Un rythme auquel il est certes habitué puisque cela fait 13 matches de suite de playoffs qu’il dépasse les 40 minutes, mais comment se sent-il physiquement ?

« De quoi j’ai eu l’air ce soir ? », demande le MVP 2014, amusé, après avoir collé 31 points à 9/17 au shoot aux Clippers. « Je me sens très bien. J’ai manqué beaucoup de matches cette saison. Je veux jouer toutes les minutes, j’aimerais jouer 48 minutes. »

Le scénario de la série, avec des Suns qui mènent 3-1 et ont une balle de match à domicile à venir, pourrait permettre à Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker et compagnie de rapidement souffler, si la qualification vient vite. Pendant les rencontres, Monty Williams prend déjà régulièrement la température de ses stars, alors qu’il a par contre bien du mal à trouver des contributeurs capables de les soulager en sortie de banc pour les soulager.

« Quand je parle à mes joueurs et que les gens parlent de la charge de nos gars, il faut se rappeler qu’on n’est pas en saison régulière », rappelle l’entraîneur. « On ne joue pas à ce rythme-là. La charge et les minutes peuvent être un peu différentes (avec un rythme plus faible et plus d’isolation par exemple). »