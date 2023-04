Mikal Bridges a le sentiment d’avoir laissé tomber les Nets

Passé d’une troisième voire quatrième option à Phoenix à un statut de « franchise player » à Brooklyn, Mikal Bridges a bluffé tout le monde en saison régulière, augmentant sa production offensive tout en conservant son efficacité : de 17.2 points de moyenne chez les Suns (56 matchs) à 26.1 points chez les Nets (27 matchs), avec une adresse au tir meilleure avec Brooklyn (48% contre 46%) et une adresse à 3-points similaire (38% contre 39%).

En playoffs par contre, son statut de première menace a affiché ses limites. Sur les trois derniers matchs, il a certes tourné à 20.3 points de moyenne, mais à 36% de réussite au tir (21/59).

« J’ai l’impression que lors des derniers matchs, j’ai laissé tomber mon équipe », a-t-il carrément lâché. « Je déteste ne pas pouvoir [gagner] un match pour eux. Ça me fait mal alors que j’essaie, mais c’est comme ça. Je l’assume et je réalise que tout ce que je peux faire, c’est m’améliorer. C’est le plus important pour moi. »

Chargé en plus de défendre sur James Harden, Mikal Bridges avait sans doute un costume un peu trop grand pour lui sur ces playoffs. Mais pas question pour lui de baisser les bras.

« J’aime mes gars à mort et je leur ai dit : ‘C’est de ma faute, je suis désolé de ne pas avoir pu faire gagner quelques matchs' », continue-t-il à propos de ce « sweep » encaissé face aux Sixers. « Je voulais juste réussir quelques tirs, mais je leur ai promis que je serai meilleur la prochaine fois. »

Comme il n’a pas raté un match (en jouant même 83 suite à son transfert), Mikal Bridges est le joueur qui a disputé le plus de minutes (2 963) cette saison en NBA et celui qui a le plus parcouru de distance (360 kilomètres) sur les terrains. Mais l’ailier ne veut pas utiliser la fatigue comme excuse.

« Ils ont juste joué plus dur que nous », a-t-il ainsi conclu. « C’est juste ça. On ne peut pas se relaxer. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 Total 392 32 49.5 37.6 85.7 0.9 3.1 4.0 2.3 2.0 1.3 1.0 0.6 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.