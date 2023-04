LeBron James : « Ja Morant peut faire ce qu’il veut en attaque ! »

Absent du Game 2 à cause de sa blessure à la main droite contractée dans le Game 1, Ja Morant était de retour pour ce Game 3 à Los Angeles. Le meneur de jeu des Grizzlies n’a pas manqué son rendez-vous, mais sa performance a été un peu noyée par la domination des Lakers, qui ont frappé fort dès les premières minutes.

Néanmoins, avec 45 points (13/26 au shoot, 6/10 à 3-pts), 13 passes et 9 rebonds, Ja Morant a réalisé un très gros match. « Je ne manque jamais de confiance », lance-t-il à ESPN. « Dès que j’ai le feu vert, j’ai toujours confiance. »

Ce qu’on retient surtout de cette performance, ce sont évidemment ses 22 points de suite en dernier quart-temps, pour tenter un comeback. Dans l’histoire de la NBA, seuls deux joueurs avaient inscrit au moins 22 points d’affilée dans une rencontre de playoffs et ce sont des précédents très prestigieux.

Ja Morant égale Kobe Bryant et LeBron James

Ce fut LeBron James en 2007, dans le mythique Game 5 de la finale de conférence à Detroit, où le « King » avait inscrit les 25 derniers points de son équipe. Puis Kobe Bryant, trois ans plus tard, en Finals 2010 face aux Celtics, avec son immense coup de chaud dans le Game 5, à Boston.

« Il est bon ce garçon. Vraiment bon », commente LeBron James. « Il est tellement fort pour attaquer le cercle qu’il faut lui mettre plusieurs défenseurs devant lui, pour le forcer à jouer dans le périmètre. Là, il a mis six paniers primés. C’est un joueur qui peut faire ce qu’il veut en attaque ! »

Si les Grizzlies ont été largement dominés, sa prestation est néanmoins rassurante pour la suite de la série.

Touché à la main droite, celle avec laquelle il shoote – il portait d’ailleurs un bandage noir dessus – Ja Morant a pu s’entraîner vendredi, avant donc de rejouer samedi. Visiblement, le souci ne l’empêche pas de briller.

« Après le shootaround de samedi matin, je me suis testé un peu », raconte le All-Star. « Pendant le shootaround, j’étais un peu hésitant. Puis, au bout d’un certain temps, avec le processus que j’ai suivi, j’ai commencé à prendre un peu plus confiance en moi pour rejouer. Je sais qu’une fois sur le terrain, l’adrénaline monte et c’est comme ça que la douleur s’estompe. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.