Chris Paul n’a jamais eu autant de shoots ouverts

Le rôle de Chris Paul a évolué cette saison. Désireux de développer une attaque moins prévisible, Monty Williams avait déjà pas mal enlevé le ballon des mains de son meneur en début de saison. L’arrivée de Kevin Durant a encore accentué le phénomène puisque le « Point God » est de plus en plus utilisé dans un rôle de catch-and-shooteur.

Un rôle auquel il doit encore s’habituer car hormis sa fin du Game 2, Chris Paul était maladroit depuis le début de la série. Et à la fin du troisième quart-temps du Game 4, il ne comptait que 7 points à 3/8 au tir…

Mais Chris Paul va finalement profiter des espaces créés par Kevin Durant et Devin Booker pour boucler un sublime quatrième quart-temps : 12 points à 5/9 au tir dont 2/3 de loin, plus 3 passes décisives !

« Je n’ai jamais joué avec autant de talent » explique le meneur de 37 ans. « Quand le joueur qui défend sur moi fait une prise à deux… Je n’ai jamais eu autant de shoots ouverts. »

« C’est une chose à laquelle je dois encore m’habituer. Je dois essayer de comprendre où me placer, où être agressif. On essaie toujours de trouver des solutions à la volée »

Chris Paul a ainsi pu profiter des prises à deux sur Kevin Durant, mais il s’est également créé son propre tir, tout en réussissant un très compliqué « turnaround jumpshot » ligne de fond alors qu’il pensait que la possession était sur le point de se terminer parce qu’il ne savait pas si le ballon avait touché le cercle…

« C’est une chose à laquelle je dois encore m’habituer » détaille Chris Paul, qui avait fini à 5/18 au match précédent. « Je dois essayer de comprendre où me placer, où être agressif. On essaie toujours de trouver des solutions à la volée. Et je suis simplement content que certains tirs soient rentrés ce soir. »

Car comme dit le vétéran, lui, Devin Booker et Kevin Durant apprennent toujours à jouer ensemble. Et ça peut conduire à des séquences compliquées, comme ce début de troisième quart-temps qui a mis l’équipe sur les nerfs.

« J’étais énervé par la façon dont le troisième quart-temps avait démarré (un 9-0 pour les Clippers). Nous l’étions tous. On était sur le banc à s’invectiver les uns les autres. Mais c’est sain. C’était pour nous relancer. J’ai essayé de retrouver du jus défensivement. Les tirs, ils vont finir par arriver. » Surtout s’ils sont aussi ouverts.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.