Les Bucks impuissants face à Jimmy Butler

Jimmy Butler est un sacré joueur, et on a parfois tendance à l’oublier. Surtout au sortir d’une saison très moyenne du Heat. Mais l’ailier n’a pas grand-chose à se reprocher sur cette saison, et il se comporte comme un « franchise player » lorsqu’il s’agit de qualifier le Heat en playoffs, ou de conserver l’avantage du terrain face aux Bucks.

Cette nuit, face à l’une des meilleures défenses du pays, et l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, la star de Miami inscrit 30 points à 12 sur 19 aux tirs avec un 4 sur 4 à 3-points, en 28 minutes ! Il avait pourtant Jrue Holiday sur le dos, mais il va inscrire 17 des 29 points du Heat en premier quart-temps avec un 3 sur 3 à 3-points. C’est lui qui va lancer un 14-0 qui va permettre au Heat de passer une soirée tranquille.

Jimmy Butler, un attaquant complet

« Jimmy sera toujours Jimmy » soupire Jrue Holiday. « Il a mis quelques 3-points, et ça l’a clairement aidé. Il a mis des 3-points en première mi-temps, et ce n’est pas trop son habitude… Habituellement, il fait beaucoup de choses dans la raquette ou sur la ligne des lancers-francs. Mais le fait qu’il mette des 3-points lui a ouvert le jeu pour pénétrer, et le reste. »

Mais que faire pour éviter qu’il récidive dans le Game 4 ? « Ce que je peux faire, c’est l’empêcher de prendre des rebonds offensifs et de couper dans mon dos. Il m’a eu plusieurs fois en coupant derrière moi » répond Jrue Holiday. Pour Khris Middleton, il faut « continuer de contester ses tirs. Il a bien shooté, et il faut le féliciter pour son 4 sur 4 à 3-points. Mais j’ai trouvé que dans l’ensemble, on avait fait du bon boulot en restant devant lui, mais on doit faire encore mieux. »

Pour Khris Middleton, Jimmy Butler a cette capacité à créer son tir ou à provoquer la défense depuis n’importe quel endroit. « Ce gars joue de façon tellement aléatoire avec le ballon… Il peut dribbler sur tout le terrain, il peut l’attraper et ensuite aller dans la raquette… Il faut juste faire un meilleur travail pour l’empêcher un peu plus d’aller dans la raquette, en essayant de l’éloigner de ses zones de prédilection, des choses comme ça ».

Une alerte au postérieur

Pour le Heat, c’est précieux s’avoir un joueur capable justement d’aller chercher ses points sur ses « spots » préférés. « Il y a des séquences où il peut dominer un match des deux côtés du terrain » souligne Duncan Robinson. « C’est une super sensation de porter le même maillot qu’un joueur comme ça. Son impact va au-delà de la feuille de stats. Il a donné le ton en premier quart-temps, et on a essayé de suivre le mouvement. »

Seule ombre au tableau, cette blessure au dos, ou plutôt aux fessiers selon le staff médical. Dans un premier temps, Jimmy Butler est resté sur le terrain, mais il a finalement rejoint les vestiaires. Selon Erik Spoelstra, il aurait pu revenir en jeu si besoin. Après la rencontre, Jimmy Butler n’est pas passé en conférence de presse, mais il a fait passer le message qu’il allait bien. Il devrait donc être en tenue pour la 4e manche.

