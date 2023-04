Le MVP de la nuit | Anthony Davis s’est fait pardonner

Transparent dans la deuxième manche, Anthony Davis avait fait son mea culpa après la défaite face aux Grizzlies. On s’attendait donc à ce qu’il réagisse, et comme ses coéquipiers, il l’a fait dans un premier quart-temps à sens unique remporté 35 à 9 !!! C’est lui qui a donné le ton à la rencontre par son envergure en défense. Placé au coeur de la défense, Davis est entré dans la tête des Grizzlies par son envergure, mais aussi ses contres et ses interceptions.

« On était plus agressif, bien plus agressif » a-t-il réagi au bord du terrain. « On a donné le ton et on s’est nourri de l’énergie de jouer à domicile. On était partout, on a enchaîné les « stops », on a partagé la balle en attaque… C’est une équipe compliquée, qui inscrit encore 101 points, et on peut faire mieux. »

Anthony Davis a étouffé Jaren Jackson Jr.

De l’autre côté du terrain, il joue le pick-and-roll à la perfection, et il n’hésite pas à défier la défense au poste bas pour fixer deux joueurs, et libérer de l’espace pour ses coéquipiers. En deuxième mi-temps, il prend ce que la défense lui donne et surtout il enfonce Jaren Jackson Jr. Il le contre, puis le défie en un-contre-un.

Un vrai travail de sape, même s’il y a du déchet (11/24 au tir). Le meilleur défenseur de l’année est sur les talons, et Anthony Davis signe une performance immense : 31 points, 17 rebonds, 3 contres, 2 passes et 2 interceptions.

« Le message à faire passer, c’est qu’on veut protéger l’avantage du terrain » poursuit Anthony Davis. « On ne veut pas rentrer dans ces échanges sans fin… On est une équipe de vétérans, et notre jeu parle pour nous. Vu les joueurs qu’ils ont, il y aura du trash talk et ce soir, il y a encore eu des petits accrochages avec LeBron, Rui, moi, Bane, Brooks, Jackson… Mais on fait en sorte que ça ne nous affecte pas ».

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 Total 660 34 51.9 30.0 79.3 2.6 7.8 10.4 2.4 2.4 1.3 2.0 2.3 24.0

