Anthony Davis fait son mea culpa

Monstrueux lors du Game 1, Anthony Davis a-t-il un problème d’irrégularité ? Cette saison, on a déjà remarqué qu’il pouvait passer complètement au travers de certains matches, et malheureusement pour les Lakers, ce fut le cas cette nuit dans le Game 2 face aux Grizzlies avec son 4 sur 14 aux tirs, et notamment un vilain 1 sur 9 en première mi-temps. Certes, il a face à lui le meilleur défenseur de la NBA, mais il a aussi souffert de l’autre côté du terrain puisque Xavier Tillman réalise son meilleur match en carrière avec 22 points et 13 rebonds.

« Evidemment que je peux faire mieux » a-t-il répondu en conférence de presse. « Je ne peux pas passer une soirée comme ça, et s’attendre à ce qu’on gagne. J’ai apprécié tous les tirs que j’ai pris. C’est juste que je les ai ratés, notamment beaucoup de shoots près du cercle. On va jeter ce match à la poubelle, et être prêt pour samedi. »

Cette nuit, les Grizzlies avaient décidé d’appliquer le traitement « anti-Embiid » des Nets à Anthony Davis avec des prises à deux ou même à trois dès qu’il avait la balle en main.

« On a dit aux gars qu’à chaque fois qu’ils pénètrent ou qu’ils attaquent poste bas, et qu’ils ont deux ou trois défenseurs autour d’eux, il faut passer à la deuxième ou à la troisième option. Il faut vite la lâcher et jouer un peu plus vite » explique Darvin Ham.

Le coach des Lakers ajoute que c’est effectivement Anthony Davis qui a reçu un traitement de choix : « Ils ont compliqué ses prises de balles, ils l’ont empêché de jouer, ils l’ont obligé à quitter ses positions préférées, puis ils se sont mis à plusieurs sur lui… »

À l’arrivée, un « double-double » en trompe-l’oeil pour Anthony Davis noyé par l’agressivité des Grizzlies.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 Total 736 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.