Un été décisif pour Jordan Clarkson

Alors que l’on s’attendait à une saison sans enjeu du côté de Utah, les joueurs de Will Hardy ont fait partie des bonnes surprises de la saison, en se battant jusqu’au bout pour une place en play-in, et finissant avec un bilan largement au-dessus des attentes, de 37 victoires pour 45 défaites.

« Cette année, tout le monde a progressé très rapidement et a grandi très vite » a déclaré Jordan Clarkson. « Je pense que l’année prochaine, nous retrouverons nos habitudes de « winner » et nous aurons la possibilité de nous battre pour quelque chose ».

Arrivé au Jazz au cours de la saison 2019/20, Jordan Clarkson était venu pour renforcer une équipe compétitive autour de Donovan Mitchell, Rudy Gobert ou encore Bojan Bogdanovic. Aujourd’hui de l’eau a coulé sous les ponts, et ces joueurs ne sont plus là, laissant place à un tout nouveau projet de reconstruction. Mais, c’est à Utah qu’il a réalisé les plus belles années de sa carrière. En 250 rencontres disputées sous le maillot du Jazz, Jordan Clarkson présente une moyenne de 17.8 points par match, avec à la clé un trophée de meilleur sixième homme acquis lors de la saison 2020/21.

« C’est incroyable. Depuis que je suis arrivé ici, le premier jour, ça m’a ouvert les yeux, parce que je ne connaissais pas grand-chose de Utah, de la franchise, de l’équipe, de l’état d’esprit des gens. C’est une période formidable pour moi et ma famille » apprécie Jordan Clarkson. « C’est un endroit que nous considérons comme notre maison. Mon frère vit ici maintenant. Mes parents adorent revenir ici, à chaque fois qu’ils sont en visite, ils restent un peu. C’est tout simplement génial. Il n’y a que de l’affection ».

Le plus gros contrat de sa carrière ?

Cette saison, Jordan Clarkson a retrouvé un poste de titulaire, et il en a profité pour réaliser la meilleure campagne de sa carrière avec 20.8 points et 4.4 passes décisives de moyenne en 61 rencontres. Le point noir est cette blessure au doigt qui l’a privé de la fin de saison.

Alors qu’il dispose d’une « player option » à 14.2 millions de dollars, il devrait la décliner pour devenir free agent. Une décision plutôt logique quand on vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Surtout qu’à bientôt 31 ans, il sait que c’est le timing parfait pour viser le plus gros contrat de sa carrière. Pour rappel, il avait décliné les offres de prolongations du Jazz durant la saison, préférant attendre l’été pour prendre une décision.

Pourtant, il affirme qu’il n’a pas encore réfléchi à son avenir, et qu’il va bientôt s’entretenir avec sa famille et son agent Rich Paul, afin de déterminer la meilleure décision à prendre.

« Je n’y ai même pas pensé, je n’y ai pas réfléchi tout au long de l’année. C’est juste une discussion que nous finirons par avoir, et nous trouverons une solution » a avancé Jordan Clarkson. « Je n’en sais rien… Je ne sais même pas ce que je mangerai demain ! Ou dans l’heure qui suit. Je n’y pense même pas, franchement, et je suis incapable de répondre à cette question pour l’instant ».

Ce qu’il doit savoir, c’est qu’il a jusqu’au 29 juin pour décider d’activer ou pas cette player option.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 Total 661 28 44.0 33.8 82.6 0.9 2.5 3.4 2.7 1.7 0.8 1.8 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.