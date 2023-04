Chez les Wolves, la meute n’a pas assez de vécu

Les Wolves ont été si proches et si loin en même temps dans ce Game 3. Jamais largués, mais jamais totalement dangereux, toujours dans la réaction. Et dans cette situation, la moindre erreur est payée cher. Dès lors, quand il y en a plusieurs de suite…

En dernier quart-temps, les Wolves ont régulièrement été à deux possessions des Nuggets. Puis, dans les six dernières minutes, ils perdent quatre ballons et éprouvent les pires difficultés à mettre leur attaque en place.

« On n’a pas réussi à faire assez de stops d’affilée en défense. Et quand on a finalement réussi, c’est notre attaque qui nous a laissé tomber », analyse le coach Chris Finch au Star Tribune. « On doit être meilleur en attaque si on veut atteindre ce niveau de jeu », poursuit Karl-Anthony Towns.

Mais est-ce vraiment possible pour cette équipe de Minnesota ? La question se pose quand on écoute les commentaires de Rudy Gobert, après cette défaite. Le pivot français pointe le manque de continuité de ce groupe cette saison.

« On doit faire attention aux détails. C’est la maturité ça, qui vient avec le temps. Il faut construire les bonnes habitudes », avance-t-il pour Twin Cities. « Je ne veux pas me plaindre, mais ça commence dès le début de saison. Cette année, on a eu beaucoup de blessures et beaucoup de choses n’ont pas été dans notre sens. J’ai joué avec l’équipe de France, donc je suis arrivé quelques jours avant le training camp. Je ne cherche pas d’excuse, mais ça ne vient pas du jour au lendemain. C’est ça la différence, et pas le talent, entre nous et Denver. »

« La transition est permanente pour nous »

Avec Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr., les Nuggets ont le même noyau dur depuis plusieurs saisons. En dernier quart-temps, les hommes de Michael Malone ont pu se reposer sur leurs habitudes, leur alchimie, leur expérience tout simplement, quand Minnesota ne savait pas où trouver des solutions.

« L’équipe a souvent changé et il a fallu s’adapter. La transition est permanente pour nous », concède Mike Conley, arrivé en cours de saison à Minneapolis et qui, comme Rudy Gobert, a bien connu la force d’une expérience commune avec Utah. « J’ai évolué dans des équipes qui avaient quatre ou cinq saisons ensemble dans les jambes et on sait quelle action on va jouer. On a répété pendant toute la saison, pendant les 82 matches, les joueurs savent parfaitement ce qu’ils doivent faire. On apprend encore à faire ça, nous. »

Maintenant qu’ils sont menés 3-0, les Wolves savent que leur saison est bientôt terminée. S’ils peuvent évidemment espérer faire mieux en 2023/2024, Rudy Gobert prévient que le temps n’est pas la solution miracle.

« C’est aussi notre état d’esprit qui compte. On ne peut pas seulement parler d’alchimie. Il faut faire les choses nécessaires, sur les parquets mais aussi en-dehors. C’est à nous d’apprendre, de grandir, de prendre de la maturité et de gagner. Gagner avant tout » conclut ainsi le pivot.