En difficulté sur les deux premiers matchs de la série à Boston, Trae Young comptait sur le changement de scène pour retrouver des couleurs, devant son public de la State Farm Arena d’Atlanta.

Et l’effet a bien eu lieu puisque le meneur a été bien plus efficace lors de ce Game 3, remporté par les Hawks.

Au-delà de sa ligne de stats (32 points à 12/22 dont 2/6 de loin, 9 passes et 6 rebonds), Trae Young a surtout beaucoup mieux attaqué la défense des Celtics, jouant avec ses défenseurs et les aides pour décaler ses coéquipiers dans la première partie du match, avant de prendre les choses en main directement dans le dernier quart-temps.

Avec 15 points dans l’ultime round, à 5/9 au tir, dont des paniers extrêmement importants pour éviter le hold-up de Boston, c’était le retour de « Ice Trae ». Au meilleur moment pour les Hawks et leurs fans !

Quand l’adresse à 3-points va…

Et alors que son club compte bien se servir de cette dernière partie de saison pour évaluer le futur de la franchise, c’était aussi le moyen pour Trae Young de montrer tout le potentiel de son duo avec Dejounte Murray.

« À un moment donné, je me suis juste dit qu’il fallait que je me taise et que je les laisse faire » admet Quin Snyder sur son backcourt. « Ils ont eu des isolations où ils ont créé des choses pour eux et les autres, et il s’agissait simplement des solutions qu’ils avaient trouvées. Et les autres s’en nourrissent. »

Des solutions qui ont permis aux Hawks de boucler le match à 15/34 à 3-points, avec notamment un gros apport du banc (Saddiq Bey, Bogdan Bogdanovic, Jalen Johnson) dans le domaine. Les aides tardives et le manque d’impact des Celtics ont aussi aidé, et les Hawks n’auront sans doute pas autant d’ouvertures au prochain match.

En attendant, ils reviennent à 2-1 et auront l’occasion de remettre les compteurs à zéro dimanche soir (01h00).

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 Total 353 34 43.7 35.1 87.6 0.7 3.0 3.7 9.3 1.7 1.0 4.1 0.1 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.