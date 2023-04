Les Bucks font tout pour que Giannis Antetokounmpo soit sur pied pour le Game 3

Le colosse grec Giannis Antetokounmpo n’est toujours pas remis de sa lourde chute, survenue au début du Game 1 de la série entre Milwaukee et Miami. À la veille du Game 3 à Miami ce soir, le « Greek Freak », toujours listé comme « incertain », ressentait toujours des douleurs d’après son coach Mike Budenholzer.

« Il fait tout ce qu’il peut pour se rendre disponible pour jouer », a-t-il déclaré. « On va continuer à le surveiller le reste de la journée, et on fera pareil ce samedi. On verra alors où il en sera ».

Le numéro 34 des Bucks a dû se contenter de travail individuel et n’a donc pas participé à l’entraînement collectif avec le reste de l’équipe. Milwaukee respire tout de même après avoir pris le Game 2 sans son leader (138-122).

Mike Budenholzer a toutefois assuré que c’est la santé de Giannis Antetokounmpo qui primera sur le reste.

« La réalité, c’est que lui, comme les autres, rejoue quand il est prêt. On ne peut pas mettre de côté le fait que ce sont les playoffs, la réalité et la nature humaine, mais je ne pense pas que son dos ou son corps sache si nous sommes en décembre ou en playoffs. Il sera prêt quand il sera prêt. Nous allons toujours le protéger et penser à sa santé, à son avenir et à sa carrière ».

Le technicien des Bucks a ajouté que Wes Matthews, touché au mollet, est lui d’ores et déjà forfait pour ce soir.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 Total 719 33 53.7 28.7 70.8 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.