Doc Rivers souhaite que les provocateurs soient davantage sanctionnés

Tous les moyens sont bons pour faire dégoupiller les joueurs majeurs en playoffs. La provocation fait partie de l’un d’entre eux, et lorsque le terrain est propice, certains peuvent être pris au piège. C’est ce qui s’est passé pour Draymond Green et Joel Embiid qui ont mal réagi et ont été sanctionnés face au comportement provocateur de leurs adversaires directs, respectivement Domantas Sabonis et Nic Claxton.

Dans son argumentaire pour défendre son franchise player, Doc Rivers a mis en avant la nécessité pour la NBA de sanctionner aussi les instigateurs afin d’éviter la répétition de ce genre de débordements.

« Je ne devrais probablement pas le dire, mais je pense que Draymond Green n’aurait pas dû être suspendu. Et je crois que la ligue met en place un précédent très dangereux, et je ne fais pas campagne, je suis vraiment sérieux. Si on commence à sanctionner ceux qui répondent et non les instigateurs, alors je crois que nous avons un problème dans cette ligue », a-t-il déclaré.

Dans le même ordre d’idées, si LeBron James venait à perdre son sang-froid face aux provocations répétées de Dillon Brooks, pourquoi la NBA sanctionnerait-elle uniquement LeBron James ? Pour Doc Rivers, les « provocateurs » appuient de plus en plus sur ce levier parce qu’ils se savent protégés par les arbitres, et tout ce qu’ils risquent, c’est de faire dégoupiller leur cible. Le jeu en vaut donc la chandelle.

« Draymond Green a marché sur le torse d’un gars parce qu’il lui tenait le pied. L’instigateur lui tenait le pied », a-t-il expliqué avant d’évoquer le comportement provocateur de Nic Claxton sur Joel Embiid, qui a mal réagi. « Si je suis au sol et que tu te tiens comme ça au-dessus de moi ? On va avoir un problème (…). J’ai grandi à une autre époque, donc c’est un peu différent. Cela dit, ces gars-là savent qu’ils peuvent le faire parce que la plupart du temps, il ne se passera rien. Je ne m’en prends pas à Nic Claxton, mais je ne pense pas que sur un playground, il se tienne au-dessus de Joel comme ça. Mais quand vous avez les arbitres et tous les autres autour, vous savez que rien ne va se passer ».

Le provocateur sanctionné au même titre que celui qui répond

À ce titre, Doc Rivers aimerait que le « gentleman agreement » qui règne en NBA soit davantage pris en compte au moment de prendre des sanctions. Pour lui, il y a des comportements à bannir et tout ne peut pas être justifié en se réfugiant derrière le sacro-saint « trashtalking ».

« Maintenant que j’ai revu l’action, je me dis que Joel aurait lui aussi pu être expulsé. Ça aurait vraiment pu être le cas », a-t-il expliqué. « Je pense que c’est parce qu’il lui a donné un coup dans la jambe en fait. Je ne sais pas si c’est l’endroit qu’il visait ou pas. Mais, ne vous tenez pas comme ça au-dessus de lui… Il y a des règles tacites dans le hockey, il faut aussi en créer pour notre ligue, et l’une d’entre elles devrait instaurer qu’il ne faut pas se tenir comme ça au-dessus d’un gars. On ne fait pas ça ».

La sortie de Doc Rivers vise aussi à mettre un peu plus de pression sur les arbitres pour le Game 4 alors que Joel Embiid a rejoint l’infirmerie avec une entorse du genou droit.

« Il va falloir être prêt et mieux gérer ça en tant que groupe. Joel est probablement la cible principale, mais si vous avez regardé, ça a été comme ça tout le match. Ils le bousculaient, le frappaient, le tenaient, et tout ça a été permis », a-t-il ajouté. « C’est une question difficile pour la ligue. Mais je pense que si vous suspendez Draymond Green, il faut en faire de même pour l’autre personne. Tu as initié l’échauffourée ? Tu dégages avec l’autre. Si tu veux faire ça, tu dois prendre ce risque, de façon à ce que si l’adversaire te répond, tu quittes le terrain avec lui. Je crois qu’on doit en arriver à quelque chose de ce genre ».