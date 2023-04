Joel Embiid forfait pour le Game 4

Le Game 3 n’a pas été de tout repos pour Joel Embiid, loin de là !

Le pivot a été particulièrement chahuté par les Nets lors du Game 3, occasionnant de nombreuses chutes du Camerounais, plus ou moins importantes. Le traitement de faveur des joueurs de Brooklyn a toutefois laissé des traces sur le corps de la star des Sixers qui a terminé la rencontre en boitant bas, même s’il avait tenu à rester sur le terrain malgré la douleur et ses cinq fautes personnelles.

Son choix pouvait être louable à l’issue de la rencontre puisqu’il avait réussi un contre décisif sur Spencer Dinwiddie dans les dernières secondes du match. Sauf que les examens passés vendredi ont ramené le staff et son joueur à la raison. D’après l’IRM, Joel Embiid souffre en effet d’une entorse du genou droit et va manquer le Game 4 à Brooklyn ce samedi soir. Comme on le voit sur les images, la blessure est intervenue lorsque le poste 5 de Philly a contesté un drive de Cam Johnson dans le troisième quart-temps, chutant lourdement sur le joueur des Nets.

Le staff médical serait toutefois confiant quant à la possibilité de voir Joel Embiid revenir dès le début de la semaine prochaine. La mission des Sixers sera d’arracher la qualification et le sweep dès ce soir en terrain hostile.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.