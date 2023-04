Les Knicks ont hâte de jouer dans un Madison Square Garden survolté

En possession de l’avantage du terrain depuis leur victoire en ouverture de la série, les Knicks s’apprêtent à le défendre dès cette nuit, puisqu’ils accueillent les Cavaliers, chez eux. L’ambiance promet ainsi d’être bouillante et électrique au Madison Square Garden et il faudra s’accrocher, d’un côté comme de l’autre, pour ne pas se laisser perturber par cette atmosphère si particulière.

« Je suis très enthousiaste », annonce déjà Jalen Brunson. « Ça va être un super endroit pour jouer, c’est toujours le meilleur endroit pour jouer dans cette ligue de toute façon. Ça va être irréel, je sais que ça va être une atmosphère électrique. »

« Ça va être cool de jouer dans une telle atmosphère », confirme Julius Randle. « Il faut juste rester prêt, être dans l’instant présent, réaliser ce que l’on a à faire. Au final, le jeu est toujours le même, il ne change pas, peu importe ce qui se passe. »

Habitué à sortir ses habits de lumière au moment du printemps, le Madison Square Garden n’a pourtant pas été rempli à guichets fermés en playoffs depuis mai… 2013, et une demi-finale de conférence contre Indiana. Il faut dire que la seule autre année (2021) où New York s’est retrouvé dans le Top 8 de la conférence Est après cette date, une jauge était imposée dans les différentes salles NBA à cause du Covid-19.

Une ambiance unique, ou presque

Dix ans plus tard, les quelque 19 812 supporters new-yorkais pourront donc s’amasser librement dans les tribunes de « La Mecque du basket » pour soutenir les Knicks face aux Cavaliers et au local Donovan Mitchell. Même si évoluer dans un tel environnement peut aussi être à double tranchant.

« Ça peut être bon ou mauvais, en fonction de la manière dont vous vous en servez », prévient justement Julius Randle, qui sait que Cleveland ne donnera rien à New York. « La foule va être de notre côté, ça va être très amusant. La salle va vibrer, le sol va trembler. Je suis presque sûr que ce sera compliqué de communiquer. »

Pour la petite anecdote, notons que depuis la réouverture du Madison Square Garden dans sa version la plus moderne (1968), la franchise new-yorkaise affiche à domicile un bilan de 100 victoires et 50 défaites en playoffs. Même si, depuis 2001, cela ne tombe plus qu’à « seulement » 7 victoires et 11 défaites.

Globalement, les différentes équipes des Knicks ont ainsi su se nourrir de la folle ambiance du Gardens. Ne reste plus qu’au New York version 2022/23 d’imiter ses aînés, surtout en sortie de défaite…

« C’est toujours un avantage de jouer à domicile si vous donnez au public des raisons de vous encourager », estime par ailleurs Tom Thibodeau. « Mais il ne faut pas compter sur les fans pour gagner le match, ce n’est pas possible. Ils peuvent en tout cas vous apporter de l’énergie. Nous savons que nous avons la meilleure salle et les meilleurs fans dans la meilleure ville. Donc il faut y aller et jouer du mieux possible, ensemble et intelligemment. En le faisant, le public suivra et répondra, comme à chaque fois. »