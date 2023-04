Les Clippers déçus pour Kawhi Leonard et pour eux-mêmes

« Ça fait chier. » Cette déclaration de Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers, avant le Game 3 est claire, sans détour et traduit sans doute assez bien la réaction des fans de Los Angeles après l’annonce du forfait de Kawhi Leonard pour cette rencontre.

La star, énorme dans les deux premiers manches à Phoenix, est gênée par une entorse au genou droit et doit déclarer forfait pour ce match capital. Difficile dès lors de rejoindre le parquet avec le même enthousiasme…

« C’est très décourageant », confirme Tyronn Lue pour ESPN. « Je pense surtout à lui. C’est un joueur qui sort d’une rupture des ligaments croisés, qui n’a pas manqué une séance de rééducation, qui mange bien, fait tout ce qu’il faut pour son corps. Donc c’est dur pour lui, pour le travail qu’il a effectué. J’ai mal pour lui. »

Kawhi Leonard sera-t-il en tenue samedi après-midi à Los Angeles (21h30, heure française), soit moins de 48 heures après ce Game 3 ? Pour l’instant, rien n’est encore sûr.

« J’ai de la peine pour lui », poursuit Russell Westbrook. « Il jouait son meilleur basket depuis un certain moment, il était sans doute le meilleur joueur du monde. C’est chiant pour lui. Mais ça faisait du bien de l’avoir sur le banc, à communiquer avec nous. J’espère qu’il va se sentir mieux. »

Cette équipe de Los Angeles a du cœur et des muscles

Diminués, les Clippers ont fait leur possible et l’ont bien fait. Leur intensité défensive a été remarquable en début de rencontre, malgré de trop nombreux ballons perdus, notamment ceux de Russell Westbrook.

Ils n’ont pas hésité à rentrer dans les Suns, mais au fil du match, surtout en seconde période, avec la fatigue et les fautes, les Clippers ont baissé d’un ton. Face à Kevin Durant et un grand Devin Booker (45 points), il n’en faut pas plus pour être sanctionné.

« J’ai aimé ce qu’on a produit. On a fait de bonnes choses », analyse le coach pour l’OCR. « J’ai aimé notre esprit de compétition, notre combat. Tout le monde a apporté. Certains coups de sifflet n’ont pas été dans notre sens. Parfois, on a eu du mal au rebond ou dans nos rotations et on a fait des fautes trop vite. On ne peut pas faire des fautes quand ils sont dans le bonus. Mais encore une fois, j’ai aimé notre combat. »

La défaite est évidemment l’essentiel à retenir car les Clippers sont désormais menés 2-1 et ont (re)perdu l’avantage du terrain. Mais dans un autre sens, Tyronn Lue peut se réjouir de la prestation de son groupe, qui a lutté jusqu’au bout malgré l’absence de Kawhi Leonard. Si Torrey Craig n’inscrit pas son 3-pts à 85 secondes de la fin, pour redonner deux possessions d’avance à Phoenix, les derniers instants auraient peut-être été différents…

Et que dire du match de Norman Powell (42 points, son record en carrière en playoffs), qui a brillamment remplacé le MVP des Finals 2019 dans le cinq majeur, ou de ceux de Bones Hyland (20), voire de Terance Mann (10) ?

« On avait besoin d’un bon match de sa part, avec Kawhi absent », glisse Tyronn Lue en évoquant l’ancien joueur de Toronto. « Westbrook est monté d’un cran, Norman aussi. Hyland également, en sortie de banc, a été très bon. On aurait encore besoin de ça samedi. »