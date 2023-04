Le MVP de la nuit | Devin Booker fait la totale aux Clippers

Avec le forfait de dernière minute de Kawhi Leonard, les Suns avaient une occasion en or de reprendre l’avantage du terrain, perdu lors du Game 1 de la série, et Devin Booker a clairement senti l’odeur du sang…

« C’est la victoire à tout prix » explique-t-il sur la mentalité de son équipe. « On veut gagner tous les matchs, même s’il leur manque des joueurs (Kawhi Leonard et Paul George) parce qu’on sait qu’ils vont tout donner. Donc il fallait qu’on ait la mentalité de frapper en premier. Et on a géré la tempête pendant tout le match ».

Car ce Game 3 fut loin d’être simple pour Phoenix. Même si Devin Booker a inscrit 45 points (18/29 au tir), auxquels il ajoute 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres, les Clippers se sont battus jusqu’au bout.

Avec un Norman Powell à 42 points, Los Angeles a ainsi donné des sueurs froides aux Suns dans le « money time ».

Mais un 3-points de Torrey Craig, suivi d’un layup avec la faute de Devin Booker, ont finalement plié la rencontre. L’arrière a ainsi attaqué les intervalles toute la soirée, faisant parler son jeu à mi-distance mais s’imposant aussi souvent près du cercle, pour punir la défense au large de la troupe de Tyronn Lue.

« Je suis simplement dans la bonne situation. On a KD, on a Chris Paul. Ces gars attirent beaucoup l’attention et ouvrent beaucoup de choses pour moi. Le coach fait du bon travail en nous plaçant dans des situations dans lesquelles on peut réussir. Et c’est ce qu’on fait » conclut-il ainsi.

C’est déjà son cinquième match à plus de 40 points en playoffs, soit autant que Charles Barkley, qui détenait jusqu’à présent le record du club. Nul doute qu’à ce rythme, Devin Booker s’emparera très vite de ce record…

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 Total 530 34 46.1 35.6 86.8 0.6 3.4 4.0 4.8 3.0 0.9 3.1 0.3 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.