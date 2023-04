Stephen Curry : « Ils ont dit que Draymond Green avait un historique. Nous aussi… »

À Golden State, la suspension de Draymond Green ne passe toujours pas… La preuve avec Stephen Curry qui s’est permis de commenter la décision de la NBA. C’était au micro de TNT après la victoire des Warriors dans le Game 3.

« Comme vous l’avez dit, il y a beaucoup de bruit et de perturbations autour de cette série », a répondu Stephen Curry à Ernie Johnson. « Il est évident que perdre les deux matches là-bas a été une façon compliquée de commencer. Mais mercredi, à l’entraînement, nous avons fait preuve de beaucoup d’énergie, en prenant conscience que nous ne pouvions rien changer à la décision, que nous savions mauvaise. En revanche, on savait si nous pouvions gagner ce soir, cela changerait la dynamique de la série et nous donnerait l’occasion d’en faire une affaire de basket. »

Stephen Curry explique ainsi que Draymond Green a pris la parole à l’entraînement pour motiver ses troupes.

« Faites les bons ajustements, jouez avec une énergie positive, protégez l’avantage du terrain » énumère le double MVP à propos du discours de son coéquipier. « Quand il reviendra dimanche, nous devrons en profiter pour essayer de gagner et d’égaliser dans la série. Nous avons fait ce que nous étions censés faire. Ils ont dit que Draymond avait un historique, et nous aussi. On sait donc comment rebondir ».

