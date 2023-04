Devin Booker et les Suns profitent de l’absence de Kawhi Leonard pour prendre l’avantage

Après Milwaukee et Memphis, Los Angeles devait aussi jouer un match sans son meilleur joueur, Kawhi Leonard. Mais comme les deux autres formations, les Clippers ont répondu collectivement avec une énorme débauche d’énergie en début de rencontre. Les Suns ont mis quelques minutes à prendre la température de cette ambiance bouillante.

Bien aidés par les ballons perdus, Devin Booker et sa bande vont passer devant puis les deux équipes vont échanger les paniers en première période. L’arrière, superbe, livre un duel avec un Norman Powell de gala.

Mais en deuxième mi-temps, les troupes de Tyronn Lue font trop de fautes et laissent des espaces à Kevin Durant et compagnie. L’écart est fait et va rester plus ou moins stable jusqu’à la fin, malgré les efforts des Californiens. Dans les dernières secondes, un tir primé de Torey Craig va faire très mal, et celui de Bones Hyland, rentré puis ressorti, encore plus peut-être. Les Suns s’imposent 124-129 et mènent désormais 2-1.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’absence de Kawhi Leonard. On ne peut évidemment pas passer à côté. L’ailier, gêné par son genou droit, a été énorme dans les deux matches à Phoenix avec 34.5 points de moyenne à 54% de réussite au shoot. Il est irremplaçable, encore plus quand Paul George est lui aussi à l’infirmerie. Les Clippers ont livré une partie admirable sans lui, mais ce serait mission impossible de remporter cette série s’il ne revient pas.

– L’intensité à double tranchant du début de match. Dès les premières secondes, la salle était prête à exploser. L’interception de Russell Westbrook sur Kevin Durant et le 6-0 des Clippers ont lancé cette partie. Le public était en feu et les Suns semblaient sous l’eau à ce moment-là. Sauf que cette énergie a aussi son revers de la médaille : des ballons perdus. Russell Westbrook et ses coéquipiers en perdent six en moins de cinq minutes et ça relance totalement les joueurs de Monty Williams, qui passent un 12-0.

– La défense des Clippers n’a pas tenu en seconde période. Les Suns ont eu les Clippers à l’usure, déjà parce que Kawhi Leonard n’était pas là. Puis parce que les efforts de la première mi-temps ont été payés en seconde période. Les Californiens ont fait beaucoup trop de fautes, ce qui explique les 16 points sur la ligne des lancers-francs rien qu’en troisième quart-temps. Tyronn Lue va tenter un « small ball » en dernier quart-temps pour prendre des risques sur les lignes de passe. Cela fonctionnera un temps, mais les Suns profiteront des espaces après les prises à deux et iront aussi chercher des rebonds offensifs précieux.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. L’homme du match et de loin. L’arrière a été remarquable du début à la fin. C’est lui qui lance son équipe avec 13 points en premier quart-temps. Il affichait déjà 21 points à la pause et finira avec 45 unités à 18/29 au shoot. Ses paniers avec la faute en fin de match ont tué les Clippers. Sans oublier qu’il a volé trois ballons et contré deux tirs. Un grand match, tout simplement.

✅ Norman Powell. Il était là pour remplacer Kawhi Leonard et a réalisé le match qu’il fallait dans ce rôle. Sans doute plus que lui attendu même. Il a porté les Clippers avec son agressivité et ses shoots de loin. Quand Los Angeles vacillait un peu, en deuxième puis en troisième quart-temps, l’ancien de Toronto était là pour donner de l’oxygène. Avec 42 points à 15/23 au shoot et 7/12 à 3-pts, il a réussi un très grand match.

⛔ ✅ Russell Westbrook. Il a donné le ton dès les premières secondes avec son interception et sa présence au rebond. Quand il a décidé d’attaquer le cercle, en troisième quart-temps, il a été très bon, inscrivant 15 points durant cet acte. Avec 30 points, 11 passes et 8 rebonds, il a tout donné. Mais s’il y a un bémol qui mérite d’être souligné comme un flop, ce sont ses ballons perdus (6). La majorité sont des passes vers un intérieur très mal assurées, alors qu’avec un peu d’application et de concentration, le meneur de jeu aurait pu faire mieux. Ces balles perdues bêtes ont cassé le rythme des Clippers en premier quart-temps, mais aussi à la fin, avec cette passe ratée à moins de trois minutes de la fin, en contre-attaque, à un moment très important.

⛔ Chris Paul. Avec un peu d’adresse de sa part (5/18 dont 1/8 de loin), le match aurait été beaucoup plus simple pour les Suns. Il cherche visiblement encore à s’adapter à son rôle davantage « off ball ».

LA SUITE

Game 4 toujours à Los Angeles, samedi soir (21h30 heure française).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.