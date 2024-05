Quand Dirk Nowitzki a failli refuser son trophée de MVP en 2007

Débutée il y a 16 ans jour pour jour, la série au premier tour des playoffs 2007 entre Dallas et Golden State est restée comme l’un des « upset » les plus mémorables de l’histoire de la postseason, les Warriors, 8e de la saison régulière, ayant sorti les Mavs, premiers, en six manches !

Elle l’a d’autant plus été pour Dirk Nowitzki qui sortait de l’une de ses meilleures saisons en carrière et avait été le principal artisan de la campagne 2006/07 presque parfaite de son équipe. L’Allemand est ainsi revenu sur ce moment paradoxal, lorsqu’il a reçu le trophée de MVP de la saison alors qu’il n’avait toujours pas fait le deuil de l’élimination surprise de son équipe.

« J’étais embarrassé, j’avais abandonné la ville et mon équipe. Tout ce que je voulais faire, c’est aller quelque part où personne ne me reconnaitrait, partir en vacances », a-t-il déclaré dans un entretien avec Rachel Nichols. « Et là, comme attendu, j’ai reçu un coup de fil de la NBA pour me dire : ‘Tu ne peux pas encore partir, ou en tout cas pas tout de suite. Il y a une chance pour que tu remportes le trophée de MVP’. Et je me rappelle avoir juste dit : ‘Donnez-le à quelqu’un d’autre’.

Le numéro 41 de légende des Mavs s’est replongé dans les moments qui avaient suivi l’élimination de sa franchise, marqués par une rage qui l’avait poussé à envoyer un coup de poing dans l’un des murs de l’Oracle Arena.

« Je n’étais même pas énervé, j’étais vraiment hors de moi, déçu de ne pas avoir joué selon mes standards pour l’un des moments les plus importants de la saison. Et c’est arrivé (le coup de poing dans le mur). Pour moi, c’était encore plus frustrant que la défaite en Finals NBA en 2006. Juste parce qu’on était sur la bonne dynamique, on avait remporté 67 matchs en saison régulière, et on pensait que ce serait notre année, qu’aucune équipe n’allait pouvoir nous battre. Et on se fait sortir au premier tour. C’était vraiment difficile à avaler ».

« L’un des moments les plus inconfortables de ma carrière »

L’intérieur a raconté avoir dû se faire violence pour accepter ce qui devait être comme l’un des plus grands jours de sa carrière, au point d’en faire une insomnie, la veille de recevoir son trophée des mains de David Stern.

« Je ne le voulais pas cette année-là. J’étais encore tellement touché par notre élimination, encore embarrassé par tout ça, cette situation. On a donc dû faire une conférence de presse avec le Commissionner David Stern qui avait fait le déplacement. Je dois dire que ça restera comme l’un des moments les plus inconfortables de ma carrière. A me tenir là, avec mon costume et à devoir parler de ce qui s’était passé deux semaines plus tôt. Tout ce que je voulais, vraiment, c’était d’être ailleurs ».

La conférence de presse s’était malgré tout tenue, et tous avaient loué la performance extraordinaire du « Wunderkid » lors de l’année écoulée, de David Stern à Avery Johnson, son coach, en passant par Mark Cuban, qui s’était retenu de laisser quelques larmes couler au moment d’évoquer l’apport de son joueur majeur à Dallas.

Il lui a fallu un peu de temps, mais l’intéressé a fini par apprécier cette récompense, la seule de sa carrière, quatre ans avant de remporter son premier et seul titre NBA (et le trophée de MVP des Finals).

« Je l’ai pris comme un homme, j’en ai parlé, et je me suis exprimé tout de suite sur le sujet, en disant à quel point j’étais déçu, et je l’étais encore. Maintenant, bien sûr, avec le recul, c’est incroyable d’avoir eu ce trophée. Et c’était une super saison, avec une grande équipe. Mais pour moi, ça restera aussi lié pour toujours à cette défaite au premier tour ».