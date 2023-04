La mémoire de Gigi Bryant continuera d’être célébrée, et la date de son anniversaire, le 1er mai, sera une occasion de le faire pour Nike, qui a prévu de sortir une Kobe 4 Protro « Gigi », un an après avoir présenté une Kobe 6 sur le même thème.

D’après les images officielles dévoilées cette semaine, celle-ci se présente avec une base en cuir blanc et des touches de noir, comme sur la virgule, ou le tissu écossais parcourant le talon. Le logo de Kobe Bryant sur la languette et le numéro 2 portée par Gigi sur le talon ressortent en doré, l’ensemble reposant sur une semelle noire et blanche.

Attendue pour le 1er mai, son prix pourrait avoisiner les 180 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Tatum 1 St. Louis. Ce deuxième coloris de la première chaussure signature de Jay-T, est dédié à sa ville natale. Avec son courtfeel maximisé et son poids ultraléger, Jordan l’annonce comme la paire la plus légère de sa gamme performance. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.