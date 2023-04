Le Heat enseveli sous une avalanche

Avec l’absence majeure de Giannis Antetokounmpo dans le camp adverse, Miami avait une occasion en or de mener 2-0 dans la série. Mais voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire, les hommes d’Erik Spoelstra se sont fait littéralement écraser, au terme d’une performance collective de très haut niveau de la part de Milwaukee. Les Bucks ont pris feu à longue distance, avec 25 paniers à 3-points pour égaler le record NBA des Cavaliers, établi en 2016.

« Ils ont pris le dessus sur notre défense » a regretté Max Strus. « Ils ont fait de bonnes lectures. Ils ont fait exactement ce qu’ils étaient censés faire pour nous battre et ça a marché ».

Une défense aux abois

Maladroits lors du Game 1, les hommes de Mike Budenholzer ont rapidement rectifié le tir. Les Bucks ont complètement fait sauter la défense de périmètre du Heat, si efficace lors du match précédent. Ils ont ainsi atteint la barre des 40 points dans la peinture dès la première mi-temps, et Brook Lopez y était pour beaucoup. Derrière l’arc, les paniers tombaient également les uns après les autres avec un 12/21 à la pause, permettant aux Bucks de mener 81-55 à la mi-temps !

« Il y a eu certains paniers à 3-points où ils étaient tout simplement ouverts et pour lesquels nous n’avons pas été assez attentifs, nous n’avons pas fait assez d’efforts pour monter sur les tireurs à 3-points » explique Erik Spoelstra. « Nous en avons eu de bons tirs également mais ils avaient totalement le momentum, et puis il y a eu notre part d’erreurs sur certains schémas. Ils nous ont sautés dessus. Il faut leur donner du crédit pour cela ».

Au final, Milwaukee a planté 138 points à Miami dont un 25/49 (51%) à 3-points. C’est bien sûr le plus haut total de points encaissés par la franchise dans son histoire en playoffs. Le précédent record était de 132 points encaissés, et c’était déjà l’œuvre des Bucks lors du Game 2 des playoffs 2021.

L’essentiel, c’est d’avoir récupéré l’avantage du terrain

« Je pense que nous avons déjà vécu ce type de match avec eux, où ils tirent plus de 50 fois à 3-points » s’est souvenu Erik Spoelstra. « Le match à domicile où nous avons réussi 21 tirs à 3-points en décembre 2021, nous avons pu les battre. Nous avons aussi eu ce genre d’avalanches. Au début, ils ont eu des paniers propres et faciles. Puis, une fois qu’ils ont pris confiance, ils ont marqué des tirs de plus en plus difficiles, des step-back, des shoots en fin de possession. On s’était dit qu’ils allaient probablement tirer plus de 50 fois à 3-points… ».

Avec un possible retour de Giannis Antetokounmpo lors du Game 3, Miami risque de s’en mordre les doigts de ne pas avoir saisi cette occasion de réaliser le break dans la série. Mais, il y a encore une semaine, les joueurs du Heat auraient signé des deux mains si on leur avait dit qu’ils reviendraient à la maison avec l’avantage du terrain.

« Il y a toujours des raisons d’être contrarié par les défaites. Mais le plus important pour nous, c’est qu’on a fait le nécessaire. Nous sommes venus ici et nous avons gagné un match. Maintenant, nous rentrons chez nous » a déclaré Bam Adebayo. « J’aimerais mener 2-0. Mais c’est du passé maintenant. Désormais, nous rentrons à la maison. Nous devons faire le boulot à domicile » a conclu Jimmy Butler.

À 1-1, la série prend désormais la direction de Miami. Le Game 3 aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche (1h30).