Privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont répondu collectivement

Milwaukee et Memphis, même combat et même victoire. Comme les Grizzlies, privés de Ja Morant, face aux Lakers, les Bucks devaient remporter le Game 2 contre Miami, afin d’égaliser, sans leur meilleur joueur, Giannis Antetokounmpo en l’occurrence.

Pas la plus simple des missions, mais les champions 2021 étaient prêts à relever ce défi, comme l’explique Jrue Holiday.

« Je lui ai dit ce mercredi matin que je savais qu’il voulait revenir, mais que si ce n’était pas le cas, on allait assurer ses arrières », raconte le meneur de jeu au Milwaukee Journal-Sentinel. « Notre équipe a confiance en chacun et on connaît Giannis, on sait qu’il va essayer, qu’il va faire un effort surhumain pour revenir et jouer 48 minutes. Mais on peut tenir sans lui, en attendant son retour. »

Les Bucks ont fait plus que tenir dans cette deuxième manche. Ils ont explosé le Heat avec 138 points et un superbe 25/49 à 3-pts (51% de réussite). Soit un nouveau record de franchise en playoffs derrière l’arc.

« On estime avoir le meilleur joueur du monde, mais on a les meilleurs joueurs autour de lui, la meilleure équipe », avance Khris Middleton pour ESPN. « On a la chance d’avoir une équipe dense, avec plusieurs joueurs qui peuvent monter d’un cran », ajoute Brook Lopez. « Tout le monde est prêt, a la bonne mentalité. »

« On était chaud. Il y a eu une séquence où tout semblait tomber dedans »

Dans le détail, cela donne 25 points pour Brook Lopez, 24 et 11 passes pour Jrue Holiday, ou encore 13 points et 15 rebonds pour Bobby Portis, qui a pris la place du double MVP. Sans oublier Pat Connaughton, qui n’a pas joué dans le Game 1, 22 points, ou Joe Ingles et Grayson Allen, 17 et 16.

« On était chaud. Il y a eu une séquence où tout semblait tomber dedans », apprécie Grayson Allen. « C’est en grande partie grâce à nos stops qu’on a pu courir. On a pu marquer des paniers primés en transition. La circulation du ballon a été excellente. »

Milwaukee a ainsi pu égaliser et éviter une situation très compliquée, qui aurait été celle d’aller à Miami avec un 2-0 à remonter.

« Je pense qu’on s’est rendu compte qu’on n’avait pas joué notre meilleur match », constate Brook Lopez en évoquant le Game 1. « On n’a pas été soft pour autant, mais on voulait commencer ce Game 2 avec la bonne énergie. On pouvait davantage se faire sentir. On a été bien meilleur dans ce match. »