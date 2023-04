Kevon Looney ne trouve pas Domantas Sabonis « dirty »

Du côté des Warriors, la suspension de Draymond Green pour le Game 3 de la nuit prochaine (04h00) a été reçue avec un certain fatalisme. L’ailier fort a si souvent flirté avec la ligne jaune qu’il semblait clair qu’une décision de ce genre lui pendait au nez. Même si c’est forcément une mauvaise nouvelle pour les champions en titre.

Pour Kevon Looney, le positif est que cette suspension a lieu à domicile, où Golden State est bien meilleur cette saison, Draymond Green ayant tenu à parler à l’équipe avant l’entraînement d’hier.

« Ça change un peu les choses. Je ne peux pas faire autant de fautes qu’au match précédent parce que je n’aurais pas Draymond pour prendre le relais » explique le pivot. « JaMychal (Green) et JK (Jonathan Kuminga) vont devoir jouer un peu plus, et on ne peut pas avoir de problèmes de fautes. Ça change un peu les choses dans cette optique mais nous avons des gars, nous avons (Anthony) Lamb. Il va falloir être physique. Je ne pense pas que mes minutes changeront beaucoup mais il va certainement falloir être plus intelligents ».

Surtout qu’alors que la bataille intérieure aurait pu être à l’avantage des Warriors, les Kings font mieux que résister dans le domaine, gagnant pour le moment la bataille du rebond (91 à 82). Et comme Stephen Curry et ses camarades perdent toujours beaucoup de ballons, les Kings gagnent pour le moment la « bataille des possessions ».

« Je ne dirais pas qu’ils me surprennent (sur le plan tactique) mais ils sont bien meilleurs au rebond qu’en saison régulière et ils sont plus physiques. Mais à part ça, on s’attendait à leur vitesse et leur force, parce qu’ils ont joué comme ça toute l’année. C’est leur impact physique qui est le plus surprenant parce qu’ils se jettent sur les ballons 50/50 alors que c’est quelque chose qu’on gagne généralement en playoffs. Et puis nous devons vraiment faire un meilleur travail sur la bataille des possessions. »

Pour Golden State, il s’agit donc de maîtriser le rebond (« avec les cinq joueurs ») et de limiter les pertes de balle.

Quant aux mix concoctés par les fans des Warriors pour montrer les gestes « sales » de Domantas Sabonis, Kevon Looney, que Steve Kerr qualifie de « compas moral » de son équipe, les écarte d’un revers de main.

« En tant qu’intérieur, c’est ce qu’on fait » sourit-il. « C’est assez normal. On pousse, on bouscule, on agrippe. Ça fait partie du protocole sous le panier. Parfois, les arbitres le sifflent et parfois ils ne le sifflent pas. Personnellement, j’aime ça et j’espère que je pourrais (mieux) un peu en profiter la prochaine fois. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 Total 449 18 58.2 16.9 60.6 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.6 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.