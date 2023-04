Les Warriors ne changeront jamais Draymond Green

Déjà dos au mur après les deux défaites à Sacramento, les Warriors auraient sans doute préféré se passer d’une mauvaise nouvelle comme celle de la suspension de Draymond Green pour le Game 3.

Le joueur de Golden State a été l’auteur d’un vilain geste sur Domantas Sabonis dans le Game 2 et, au moment de trancher, la NBA a expliqué que le lourd casier du quadruple champion avait pesé dans la balance. Comment la franchise californienne a-t-elle réagi ?

« On est déjà passé par là », assure Bob Myers, le GM des Warriors, à ESPN. « Quand les décisions sont prises, il n’y a pas de cour d’appel. C’est terminé. On peut bien réagir autant qu’on le veut, ça ne change rien au fait qu’il ne jouera pas ce match. Peu importe ce qu’on en pense. »

« Il a dépassé les bornes, il a été puni »

Et il n’y a pas de cour d’appel non plus avec Draymond Green. L’intérieur a toujours eu ce comportement et les années n’ont rien arrangé. N’est-ce pas frustrant ?

« Il a dépassé les bornes, il a été puni pour ça », rappelle Myers. « Draymond n’est pas parfait, personne ne l’est. Il a joué un rôle important dans nos victoires et ses erreurs sont connues de tout le monde. Chaque fois qu’il a commis un faux pas, j’ai toujours espéré qu’il en tire les leçons qui s’imposent. Il dira qu’il a commis des erreurs, il ne peut pas se cacher, tout le monde l’a vu. Il a un bon fond, je le sais. Il a notamment commis une erreur avec un coéquipier. Ce qu’il a fait pour la franchise n’est pas contestable, sans lui, on n’aurait pas gagné de titres, mais c’est un homme compliqué. »

Même Steve Kerr, malgré son travail avec lui depuis presque dix ans maintenant, est impuissant face à l’attitude de Green, qui finit toujours par exploser même au pire moment, comme en Finals 2016 ou pendant ces playoffs.

« On n’a pas le temps de se préoccuper de ça ou de se plaindre », commence le coach sur la suspension de son intérieur. « C’est un énorme compétiteur et tout le monde sait qu’il bascule parfois dans l’excès. On ne peut pas l’arrêter, on ne peut pas le prendre le cou et lui dire qu’on va aller de l’avant. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas contrôler tout ça. Il a dépassé les bornes au fil des années, mais ça fait partie du jeu. On se battra pour lui. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 Total 758 29 44.9 31.4 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.