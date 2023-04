Xavier Tillman s’est retroussé les manches

Privés de Ja Morant, les Grizzlies sont pourtant parvenus à remporter le Game 2 face aux Lakers, mercredi soir. Ils ont notamment pu compter sur un effort collectif, mais un joueur que l’on n’attendait pas forcément s’est mis en lumière. En effet, le meilleur marqueur de la soirée du côté de Memphis se nomme… Xavier Tillman !

« C’est évidemment une grande victoire pour nous » apprécie Taylor Jenkins, l’entraîneur des Grizzlies. « C’est une grande performance de sa part, des autres gars aussi ».

La meilleure performance de sa carrière

Après un premier match compliqué terminé avec 2 points, Xavier Tillman a répondu avec la manière lors du second match : 22 points et 13 rebonds à 10/13 au tir ! C’est un record en carrière au scoring pour le pivot de Memphis.

« J’essayais de m’imposer » a expliqué Xavier Tillman. « En regardant la séance vidéo du premier match, je ne me suis pas vraiment imposé. J’ai fait ce qu’il fallait. Le coach a mentionné lors de quelques réunions l’urgence avec laquelle nous devons jouer. J’ai donc senti qu’il fallait que j’augmente mon niveau d’énergie et que je sois plus volontaire et agressif ».

Grand fan de LeBron James, il a donc réalisé la meilleure performance de sa carrière face à son idole, lors d’un match de playoffs. Xavier Tillman est d’ailleurs le symbole de la densité du groupe du Tennessee, puisqu’il « profite » des absences pour blessures de Steven Adams et de Brandon Clarke dans le secteur intérieur.

Des absences importantes qui ont poussé l’ancien de Michigan State sur le devant de la scène.

« C’est le signe d’un gagnant » a conclu Taylor Jenkins. « C’est le signe d’un professionnel, et c’est pourquoi nous l’aimons, c’est un gars qui reste toujours prêt. Il veut avoir un impact sur la victoire, quel que soit son rôle ».

Xavier Tillman, Sr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 59 18 55.9 33.8 64.2 1.3 3.1 4.3 1.3 2.0 0.8 0.8 0.6 6.6 2021-22 MEM 53 13 45.4 20.4 64.8 1.3 1.8 3.0 1.2 1.2 0.9 0.6 0.3 4.8 2022-23 MEM 61 19 61.4 26.7 55.1 2.0 3.1 5.0 1.6 1.6 1.0 0.7 0.5 7.0 Total 173 17 55.2 27.9 60.6 1.5 2.7 4.2 1.4 1.6 0.9 0.7 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.