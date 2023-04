Anthony Edwards a tenu parole

Après son Game 1 étonnamment discret, avec seulement 18 points et 5 passes, Anthony Edwards avait promis qu’il allait se montrer beaucoup plus agressif pour la deuxième levée cette nuit. Son coach lui avait même demandé de jouer du 1-contre-2, voire 1-contre-3, pour déstabiliser la défense des Nuggets.

Avec une explosion offensive à 41 points, à 14/23 aux tirs dont 6/10 à 3-points, le jeune arrière/ailier des Wolves a écouté son entraîneur et il a tenu parole !

« J’avais commencé le Game 1 avec un peu d’agressivité, mais ensuite j’avais pris trop de recul », a expliqué Anthony Edwards dans le Star Tribune. « Je leur ai dit mardi soir que j’allais être ultra-agressif [pour le Game 2], que ce soit pour trouver mes tirs ou pour trouver mes coéquipiers. »

Dans les cordes à la mi-temps (à -15 à 64-49), alors qu’on les voyait prendre une deuxième fessée de suite dans les Rocheuses, les Wolves ont réagi avec un cinglant 20-6 au retour des vestiaires. Un retour furibard lancé par Anthony Edwards, auteur de 13 de ses 41 points dans la période, largement remportée par les visiteurs (40-23). C’est aussi lui qui s’en va bâcher Nikola Jokic par derrière, ou qui trouve ses coéquipiers ligne de fond. Un match complet, sans vraiment forcer dans ses tirs.

« On savait qu’on allait voir des Timberwolves agressifs et qui attaquent à un moment donné », ajoute Mike Malone. « Dans ce troisième quart, on l’a vu. Ils ont très bien joué et de notre côté, on n’a pas bien défendu. »

« On doit repartir avec la même mentalité qu’on a eue en deuxième mi-temps »

Après trois matchs difficiles individuellement, Anthony Edwards a retrouvé du mordant. Il a trouvé l’énergie pour relancer les siens avec une énorme deuxième mi-temps à 27 points, à un excellent 10/15 aux tirs. Malheureusement, tous ses efforts n’ont pas permis à Minny de repartir avec un succès dans les valises.

« On a fait des erreurs dans le plan de match. Quelques petites choses. Même moi. On doit simplement être plus concentré sur le plan de match. On doit enfoncer le clou. On doit vraiment être tous à fond collectivement sur notre stratégie. »

Encore coupables d’un faux-départ en premier quart (31-22), les Wolves ont mis trop de temps à réagir. Ils ont certes fait mieux aux points sur contre-attaque, avec 16 points contre 3 seulement au Game 1, mais Minnesota semble encore être un, voire deux, tons en-dessous de leur adversaire, tête de série n°1 à l’Ouest.

« On doit être capable de tenir le rythme », conclut Anthony Edwards. « On ne peut pas attendre d’être à -20 ou -15 en première mi-temps pour se réveiller et essayer de trouver une manière de revenir au score. Si on a trouvé un truc qui marche [en deuxième mi-temps], on doit s’y tenir dès le premier quart [du Game 3]. On doit repartir avec la même mentalité qu’on a eue en deuxième mi-temps. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.