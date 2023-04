Anthony Edwards doit se lâcher en attaque

Est-ce que les Wolves vont tendre l’autre jour ce soir pour la deuxième manche de leur série face aux Nuggets ? Les coéquipiers de Rudy Gobert restent sur deux grosses fessées subies dans le Colorado, et Chris Finch attend une réaction de ses joueurs. D’autant qu’ils ont eu le temps, depuis deux jours, de s’habituer à l’altitude, et de récupérer des nombreux déplacements de la semaine dernière.

« Nous avons pris beaucoup de tirs que nous n’avions pas vraiment travaillés » regrette le coach des Wolves à propos du Game 1. « Notamment en essayant de les faire sortir. C’est peut-être un peu dû à la nervosité, au fait de rentrer dans le match et de voir le ballon rentrer pour se calmer. Je ne pense pas que nous ayons très bien géré leurs changements en défense. C’est une autre raison. D’une manière générale, cela a été un problème par moments. Nous avons besoin de plus de mouvement. »

Anthony Edwards autorisé à jouer du 1-contre-2 ou 1-contre-3

Ce que Chris Finch veut voir aussi, c’est de l’agressivité chez Anthony Edwards. Le spectaculaire arrière/ailier a joué avec le frein à main alors qu’il a les qualités pour perforer la défense, et mettre les défenseurs sur les talons.

« J’aimerais voir davantage de 1-contre-2 ou de 1-contre-3, simplement pour aller au coeur de la défense » poursuit le coach. « Il est vraiment bon pour y aller, et sortir pour aller en transition. Ce qui aiderait nos gars, c’est le rebond. Il prend des rebonds à un niveau élevé. Il faut les prendre et y aller maintenant ! »

C’est via la presse qu’Anthony Edwards a appris que son coach voulait, grosse modo, qu’il fonce dans le tas.

« Je suis content d’entendre ça, et je ne savais pas qu’il avait dit ça. On a passé de bons moments hier. On est passé à autre chose » a-t-il ainsi répondu.

Contrairement à ses coéquipiers, qui préféraient minimiser le crash du Game 1, Anthony Edwards était de son côté très remonté… « Ce n’est que ma deuxième série en carrière. Je surréagis à tout ! Je ne sais pas faire autrement… C’est impossible qu’on perde le Game 2. C’est ce qui me traverse la tête. »

Et qu’a-t-il retenu de cette première manche ? « Ils nous ont bousculé en long et en travers. Ils se sont promenés… Je dirais qu’il faudra faire quelques grosses fautes, ou quelque chose comme ça, pour rentrer dans le match. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.