KAT doit commencer à sortir les griffes

Si l’on pouvait mettre sa performance médiocre du Game 1, un double-double à 11 points et 10 rebonds à 5/15, sur le compte de la fatigue après deux matchs intenses de « play in », cette deuxième contre-performance de suite, à 10 points et 12 rebonds à 3/12, confirme que Karl-Anthony Towns n’est pas entré dans sa série face à Denver…

Quand le « franchise player » finit avec plus de balles perdues (5) que de paniers réussis (3), difficile d’envisager autre chose qu’une sortie de route prématurée et une nouvelle déception pour les fans des Wolves !

« Ça fait mal, ça pique c’est sûr », a reconnu Karl-Anthony Towns. « Mon premier tir du match était un floater qui a tout touché sans rentrer mais ça va, ça va aller. Ni trop haut, ni trop bas, je reste équilibré et je vais simplement me préparer pour le Game 3. Je fais confiance à mes capacités. Je travaille trop dur sur mon jeu pour perdre confiance en moi. Je ne perds rien du tout. Je vais continuer à prendre mes tirs à chaque fois. »

Revenir près du cercle pour retrouver confiance ?

Après deux matchs, Karl-Anthony Towns n’a pourtant scoré que 21 points à 8/27 aux tirs… Des chiffres indignes de son statut, et son talent. Surtout quand on jette un œil à sa « shooting chart » et que l’on constate que ce sont des tirs largement à sa portée, qui font partie de son arsenal habituel, près du cercle, à mi-distance et à 3-points.

À l’image de son implication dans les autres secteurs du jeu, dont ses 12 rebonds et sa présence défensive lors du run des Wolves en deuxième mi-temps, KAT doit trouver un moyen d’aider son équipe à gagner. Pour relancer cette série au Game 3, de retour à la maison à Minneapolis.

« Je dois simplement peser sur le match d’une manière ou d’une autre. Si je ne réussis pas mes tirs, je dois être là défensivement, apporter de l’énergie. En troisième quart, c’est ce que j’ai fait. En quatrième quart, j’ai fait tout ce que j’ai pu : des rebonds, de la défense. Ce sont des choses qui arrivent, il s’agit de rester professionnel jusqu’au bout. Parfois, les tirs ne tombent pas dedans mais il faut dominer les rebonds, dominer la peinture, être le meilleur défenseur, rebondeur, ou faire vivre le ballon. »

Ou comme l’expliquait Charles Barkley, essayer peut-être de jouer plus près du cercle…

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 Total 511 34 52.6 39.5 83.5 2.9 8.2 11.2 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.