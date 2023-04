La Luka 1 « Dog Dad », une paire qui a du chien

Comme Klay Thompson l’a récemment fait avec un coloris de sa KT 8, Luka Doncic a choisi ses chiens comme source d’inspiration pour permettre à Jordan Brand de dévoiler ce nouveau coloris de la Luka 1, baptisé « Dog Dad ».

Le meneur en possède trois, deux Shepards suisse et un Poméranien, nommés Viki, Hugo et Gia, dont les empreintes figurent sur la semelle intérieure. À l’extérieur, la tige est entièrement blanche. Les logos « Jumpman » et du joueur apparaissent en noir, tandis que des touches de rose pâle ressortent sur la tirette et les inserts en TPU au niveau de la semelle, blanche et bleu translucide.

La date de sortie officielle de ce coloris « Dog Dad » de la Luka 1, vendue à 109,99 euros, n’est pas encore connue.

(Via SneakerNews)

—

