Après un début de série raté, Trae Young espère retrouver des couleurs à domicile

Boston a une nouvelle fois dominé Atlanta lors du Game 2. Après un début de rencontre à l’avantage des Hawks, les Celtics ont pris assez rapidement le contrôle de la partie pour finalement s’imposer assez aisément (119-106).

Les hommes de Joe Mazzulla mènent logiquement 2-0 dans la série, face à un adversaire totalement impuissant. Et Trae Young en est quelque sorte le symbole. Lors du Game 2, le meneur star des Hawks a tiré 9/22 dont 2/8 à 3-points, en plus d’avoir le pire +/- du match avec -18.

« Je pourrais être meilleur » a reconnu Trae Young. « Je n’ai pas très bien shooté. J’ai commis quelques pertes de balle alors que j’étais en train d’attaquer le panier. Je vais être meilleur à la maison ».

Il faut dire que Trae Young est pour le moment en grande difficulté. Lors du Game 1, il avait déjà coulé avec un 5/18 au tir. Totalement étouffé par la défense des Celtics, ses statistiques sur la série après deux rencontres sont très inquiétantes : 14/40 dont 3/13 à 3-points. On peut ajouter à ça 10 pertes de balles soit 5 en moyenne par match.

La saison dernière, il avait déjà été asphyxié par la défense du Heat à ce même stade de la compétition. Il avait conclu la série avec seulement 15.4 points par match, avec 32% d’adresse au tir dont 18.4% derrière l’arc…

« Il est évident que les deux dernières années, nous avons joué contre la tête de série numéro 1 et numéro 2 » a déclaré Trae Young. « Il est évident aussi que tout le monde sait que les défenses se concentrent sur moi, et c’est à moi de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes lectures. Je n’ai pas joué à mon meilleur niveau aujourd’hui, et je sais que je le ferai à l’avenir. Je ne suis pas inquiet ».

Trae Young reste donc plutôt confiant. Même son de cloche du côté de son entraineur, Quin Snyder, alors que la série prend désormais la direction d’Atlanta, où les Hawks n’ont déjà plus le droit à l’erreur.

« Je connais Trae. Il sera le premier à regarder les vidéos du match dans l’avion, à essayer de trouver des moyens de mieux jouer » a conclu Quin Snyder. « Je pense que nous avons beaucoup de gars qui vont le faire, et je vais certainement le faire aussi ».

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 Total 353 34 43.7 35.1 87.6 0.7 3.0 3.7 9.3 1.7 1.0 4.1 0.1 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.