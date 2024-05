Les Celtics confirment leur classe d’écart avec les Hawks

Les Hawks se devaient de réagir après leur Game 1 totalement raté. Ils l’ont fait en début de match, avec une entame convaincante, mais bien trop courte. Ensuite, le rouleau compresseur des Celtics s’est mis en marche. Pendant de longues minutes, les Hawks vont être écrasés.

En seconde période, Dejounte Murray relance son équipe avec ses tirs primés. Les Hawks reviennent ainsi mais restent toujours à distance, trop proches pour lâcher, trop loin pour être dangereux.

Finalement, les Celtics font le boulot sérieusement, avec un excellent Derrick White en dernier quart-temps et s’imposent 119-106. Après deux matches, il y a non seulement 2-0 pour les finalistes 2022, mais aussi un énorme sentiment de domination du côté celte, tant Jayson Tatum et ses coéquipiers ont de la marge face à cette équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de séries pour les Celtics. Pendant plusieurs minutes, les Hawks ont parfaitement commencé la partie, menant de onze points. Mais ça n’a pas tenu. Les Celtics, après avoir manqué des tirs à 3-pts, se réveillent avec un 14-0 ! Un run qui ne sera pas le dernier de ce match. Il y aura aussi un 10-2 en deuxième quart-temps, puis un 15-2 en dernier acte, pour sceller la victoire. Dès que les finalistes 2022 ont eu besoin d’air, ils ont su accélérer pour larguer leur adversaire.

– Trop de manques à Atlanta. Avec 15 ballons perdus et seulement huit lancers-francs tentés, dont six pour Trae Young, les Hawks ont manqué de beaucoup de choses dans ce Game 2. Surtout en première période, où les ballons perdus ont été parfaitement exploités par les Celtics pour courir et marquer des points faciles. Atlanta doit jouer à la perfection pour espérer l’emporter et pour l’instant, on est loin du compte…

TOPS/FLOPS

✅ Derrick White. Le Monsieur « Propre » ou Monsieur « Plus » de Boston. Il a été excellent de justesse avec 26 points à 11/16 au shoot, avec notamment 14 points dans le dernier quart-temps. C’est déjà précieux, mais sa présence au rebond et en défense (3 contres) l’a été tout autant.

✅ Dejounte Murray. C’est lui qui a permis aux Hawks d’espérer. Ses shoots à 3-pts en deuxième quart-temps ont évité un écart trop important et ceux en troisième acte ont rapproché les Hawks. Si Atlanta passe un 12-2 à ce moment-là, c’est grâce à lui. L’ancien des Spurs termine avec 29 points et 7/13 à 3-pts.

⛔ Trae Young. Le meneur de jeu va devoir montrer un autre visage à domicile si les Hawks veulent accrocher au moins un match dans cette série. Peu inspiré, il est passé à côté de son rendez-vous. Il s’est fait contrer plusieurs fois (9/22 au shoot), a perdu des ballons bêtes (cinq au total), dont un avec une passe vers l’arbitre. Bref, c’était encore le mauvais Trae Young.

LA SUITE

Game 3 à Atlanta, ce vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.