Elston Turner, l’homme qui murmure à l’oreille des loups

Alors que les Wolves sont au bord du précipice, menés 3-1 dans leur série avec le prochain match à jouer à Denver, beaucoup de voix s’élèvent de manière encore plus audible pour expliquer que l’échange pour Rudy Gobert est un fiasco total, un des pires « trades » de l’histoire même…

En attendant, malgré leur saison objectivement chaotique, l’arrivée de Gobert a tout de même permis à Minnesota d’apparaître dans le Top 10 de l’efficacité défensive pour la première fois depuis vingt ans (2003-04), rien que ça !

« Avec l’expérience, on devient capable de s’adapter à ce que l’on a sous la main », expose ainsi Elston Turner, assistant coach défensif des Wolves dans le Star Tribune. « Avec le nombre de saisons que j’ai passées dans cette Ligue, le nombre de coachs et de styles de jeu que j’ai pu voir en tant que coach, je connais pour ainsi dire tous les systèmes possibles et imaginables. Ça me permet d’avoir une bonne idée de ce que je peux faire, avec le groupe qu’on a. »

Ancien arrière-ailier besogneux d’1m96 qui a passé huit saisons en NBA entre Dallas, Denver et Chicago dans les années 1980, Turner a ensuite décidé de franchir le pas du coaching, après deux très rapides piges en Europe (en Italie et en Grèce) et trois ultimes tours de pistes en CBA.

Un assistant vétéran

De retour sur la scène NBA avec les Blazers, entre 1996 et 2000, Turner a ensuite connu quatre autres franchises (Sacramento, Houston, Phoenix, Memphis) comme assistant, avant d’atterrir dans le Minnesota à l’été 2021 dans le staff de Coach Finch.

« Il a travaillé avec beaucoup de coachs qui penchaient vers l’attaque : D’Antonio, Adelman… « , apprécie Finch. « Il ne sera pas perturbé par les attaques qui créent des problèmes en défense, que ce soit à cause d’un rythme de jeu élevé ou les balles perdues. De même, il n’est pas contre s’appuyer sur des joueurs qui sont plutôt des joueurs d’attaque. J’ai connu des staffs où il y avait souvent des batailles entre attaque et défense. »

Avec Turner, les Wolves ont surtout un mentor idéal pour Gobert qui est encore en phase d’adaptation à sa nouvelle équipe. Alors que l’an passé, Minnesota s’autorisait à aller contester les sorties d’écran avec Towns au poste 5, les Wolves sont beaucoup plus conservateurs et protecteurs de la raquette en « coverage drop » après l’écran avec Gobert en 5 et Towns en 4.

« L’an passé, on forçait des balles perdues, cette année, on fait plutôt nos stops sur la contestation des tirs parce qu’on ne peut plus se permettre de courir au large avec deux gars de 2m13 ! », explique Turner avant de préciser sa pensée sur le cas particulier du Français. « Rudy a été super. Il a une bonne personnalité. Souvent quand un gars arrive dans une nouvelle équipe, il arrive avec sa façon de faire d’avant. Il a encore des restes de ses habitudes. Je ne dis pas que c’est mal mais il faut aussi prendre les joueurs et les adapter au système en place, ce qui prend du temps. Parfois, il fait des erreurs, mais c’est en réaction [à sa nouvelle situation]. »

Une relation de confiance avec Gobert

Récemment gêné par son dos, ce qui avait mené à sa frustration et son geste malheureux sur Kyle Anderson, aussi chambreur soit-il, Gobert souffre pour contenir Nikola Jokic. Ce soir encore, la tâche qui attend l’international tricolore est encore immense. Mais il fait confiance à son staff technique derrière lui.

« J’apprécie vraiment son coaching parce qu’il me laisse changer ce qu’on fait en défense et modifier vraiment beaucoup des principes qu’ils ont construits ces derniers années », reconnaît Gobert. « On a eu beaucoup de très bonnes discussions durant la saison, et on progresse encore. J’aime surtout la fierté qu’il tire de son travail. On peut voir qu’il est passionné et qu’il le fait avec son coeur. »

Avant de penser à tout démolir avant que la première version soit même terminée, les Wolves continuent à avancer et le travail de fonds des assistants tel que Turner ne s’arrête pas pour autant en coulisses…

« C’est une conversation constante, de tous les jours », conclut Mike Conley, qui connaissait déjà Turner depuis Memphis. « Rudy veut un truc et lui dit : OK, j’ai compris. Et puis ET va lui dire : on doit coller au script et garder ça comme ça, je crois que ça va nous aider. Leur communication est essentielle. Ils communiquent bien entre eux et on peut s’en estimer heureux, car Rudy est un des meilleurs au monde à son boulot et ET aussi. »