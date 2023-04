Les Clippers ont multiplié les stratégies défensives pour perturber les Suns

Dans la dynamique de leur victoire au Game 1, les Clippers ont commencé tambour battant cette nuit, lors du premier quart de la deuxième levée, toujours à Phoenix.

À l’image de Russell Westbrook qui contre son ancien coéquipier Kevin Durant dès les premières minutes, ou encore Kawhi Leonard qui pique le ballon dans les mains du même KD en fin de premier quart, Los Angeles a montré de belles ambitions défensives d’entrée de jeu.

« Ils changeaient leur défense quasiment à chaque possession [en début de match] », détaillait justement KD. « Ils envoyaient des prises à deux, voire à trois, puis passaient en zone, puis sur un pressing tout terrain. Ils ont essayé de nous déstabiliser avec leur défense mais on a fini par trouver la clé. En jouant simple. »

Parti sur un petit 3/8 aux tirs en premier quart, Kevin Durant a rapidement remis les choses au clair dans le deuxième, avec 10 points à 4/5 aux tirs, en même temps que Deandre Ayton apportait également sa dizaine à haut pourcentage (5/6). Passée l’agressivité initiale de Los Angeles, les Suns ont peu à peu trouvé leur rythme de croisière pour arriver à la pause à égalité parfaite (59-59). De quoi récupérer le « momentum ».

Mis dans les cordes à leur tour au retour des vestiaires, mais déjà en fin de première mi-temps à vrai dire, les Clippers n’ont pas su montrer de réaction, ni trouver de solutions, aussi bien offensivement que défensivement. Mis à part Kawhi Leonard qui a tout de même scoré 15 de ses 31 points en deuxième mi-temps.

« On doit simplement mieux défendre »

Et encore, même lui a fini par craquer en toute fin de match, avec une perte de balle coûteuse au cours d’une série noire de cinq possessions consécutives sans le moindre point marqué.

« Ils ont eu beaucoup de tirs grand ouverts, qu’on n’a pas contestés. Ils peuvent shooter, ce n’est pas grave, mais on doit au moins être là pour contester et gêner le plus possible », consent Russell Westbrook. « On sait que ça va être une série difficile. Ils sont revenus à égalité, ils ont fait leur part du boulot sur ce match. »

Face à Devin Booker (38 points à 14/22 aux tirs, 9 passes), Kevin Durant (25 points à 10/19 aux tirs), Chris Paul (16 points, 8 passes) ou encore Deandre Ayton (14 points, 13 rebonds) voire Torrey Craig (17 points dont 5/8 à 3-points), les Clippers ont fini par perdre pied défensivement. Le déstabilisateur a été détsabilisé !

« On a essayé de blitzer. On a essayé de faire une zone presse. On a essayé pas mal de choses différentes mais ils ont très bien joué », confirme Tyronn Lue. « Mais on pense qu’on peut gagner cette série, c’est le plus important. 100% de la bataille est mentale, il faut y croire. Et on croit pouvoir les battre ! »

Avec seulement trois scoreurs en dernier quart (Leonard, Westbrook et Powell), les Clippers ont fini sur les rotules. Au final, les Clippers avaient trop d’incendies à contenir en Arizona sur cette deuxième manche…

« On doit simplement mieux défendre », conclut sobrement Kawhi Leonard. « Et voir s’ils peuvent rater des tirs… »