Alors que Russell Westbrook et les Clippers dominaient la première mi-temps, Devin Booker s’est d’abord illustré en décalant ses coéquipiers, puis il a mis le 3-points qui remettait les équipes à égalité (59-59) à la mi-temps.

Un 3-points qui lui a fait du bien, alors qu’il traversait une crise d’adresse de loin depuis plusieurs semaines.

Le résultat, c’est ce fantastique troisième quart-temps, où il va porter son équipe avec 18 des 33 points de Phoenix sur la période ! L’efficacité est maximale (7/8) et les Clippers ne peuvent qu’encaisser les coups…

« Je voulais le sortir dans le quatrième quart-temps » explique Monty Williams. « Mais il enchaînait les paniers et je disais : ‘Encore une action, encore un action…’ et il n’arrêtait pas de mettre des tirs donc je l’ai laissé. Quand il attaque comme ça, qu’il rentre des gros tirs extérieurs, ça déséquilibre toute la défense adverse. Notre « spacing » était meilleur ce soir, notre organisation aussi, par rapport au Game 1. Et avoir cet équilibre, avec Devin et Kevin qui peuvent aller sur leurs spots avec un ballon qui vit, c’était précieux. »

Le résultat, c’est que Devin Booker (45 minutes) et Kevin Durant (44 minutes) ont d’ailleurs beaucoup joué et Monty Williams doit sans doute espérer pouvoir davantage les reposer pour les prochains matchs de la série.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 Total 530 34 46.1 35.6 86.8 0.6 3.4 4.0 4.8 3.0 0.9 3.1 0.3 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.